La Junta implantará el próximo curso 23 nuevas titulaciones de FP y dos enseñanzas de régimen especial

VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta implantará el próximo curso 2026-2027, 23 nuevas titulaciones de Formación Profesional y dos de Régimen Especial para impulsar una formación ajsustada a las necesidades del sector productivo de la Comunidad.

En concreto, la Junta ofertará ocho ciclos formativos de grado superior, cinco de grado medio, cuatro de grado básico, seis cursos de especialización y dos enseñanzas de Régimen Especial. De ellos, cinco se impartirán en centros ubicados en el medio rural.

Entre las especialidades de grado superior, destacan títulos como Desarrollo de proyectos en instalaciones térmicas y de fluidos o Radioterapia y dosimetría, entre otros. Respecto a los títulos de grado medio, los estudiantes se podrán matricular en enseñanzas como Emergencias y Protección Civil o Panadería, repostería y confitería; en grado básico, podrán hacerlo en Acceso y conservación en instalaciones deportivas o Instalaciones electrotécnicas y mecánica.

La ampliación de la oferta formativa contempla cursos de especialización en ámbitos como Turismo micológico o Restauración, reparación y mantenimiento de vehículos históricos y clásicos.

En el caso de las enseñanzas de Régimen Especial, se comenzarán a impartir en las respectivas escuelas de arte y superiores de diseño de Segovia y Zamora los grados superiores de Animación e Ilustración, respectivamente.

Proceso de admisión

El plazo para solicitar plaza en ciclos formativos y cursos de especialización de Formación Profesional permanecerá abierto del 17 de junio al 7 de julio. Los interesados deberán presentar una única solicitud, ya sea de forma presencial o electrónica, en la que podrán incluir hasta siete ciclos formativos o cinco cursos de especialización en distintos centros y provincias.

La tramitación podrá realizarse a través del Portal de Educación y de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León .

El alumnado que obtenga plaza deberá formalizar su matrícula entre el 20 y el 23 de julio. Además, en el caso de los ciclos formativos, quienes no hayan conseguido plaza en el centro solicitado en primera opción o deseen mejorar la adjudicación obtenida podrán participar, previa solicitud y en esas mismas fechas, en el proceso de adjudicación de vacantes que se generen. La matrícula para quienes obtengan plaza en esta fase de resultas se realizará del 29 al 30 de julio.

Finalmente, la Consejería de Educación habilitará del 2 al 4 de septiembre un periodo extraordinario de admisión para los estudiantes que no hayan participado en el proceso ordinario o que no hayan obtenido plaza o formalizado matrícula.

las nuevas titulaciones son Farmacia y Parafarmacia; Panadería, Repostería y Confitería; Instalaciones Electrónicas y Mecánica; Acondicionamiento Físico; Asistencia a la Dirección; Radioterapio y Dosimetría; Administración y Finanzas; Emergencias y Protección Civil; Sistemas Microinformáticos y Redes; Acceso y Conservación en Instalaciones Deportivas; Desarrollo de Proyectos en Instalaciones Térmicas y de Fluidos; Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Gestión de Alojamientos Turísticos; Modelado de la Información de la Construcción; Desarrollo de Aplicaciones en Lenguaje; Restauración, Reparación y Mantenimiento de Vehículos Históricos y Clásicos; Turismo Micológico; Inteligencia Artificial; Profesionales de las Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.