Junta impulsa campañas de promoción comercial y turística de Sanabria para impulsar la comarca tras los incendios

La consejera y la viceconsejera con los alcaldes asistentes de la comarca de Sanabria. - JCYL

GALENDE (ZAMORA), 12 (EUROPA PRESS)

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, y la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, han anunciado este viernes medidas de promoción para incentivar el consumo en el pequeño comercio de Sanabria, afectada por los incendios que se han registrado este verano.

García y Sancho se han reunido este viernes en Galende con representantes de las asociaciones empresariales del territorio para informarles sobre las medidas puestas ya en marcha y para anunciarles las iniciativas previstas.

Al respecto, Leticia García ha defendido que estas medidas se han concebido "con un carácter amplio, con el fin de que muchas puedan beneficiar tanto a los negocios ubicados en los municipios directamente afectados por los incendios como a los situados en sus áreas de influencia" que aunque no hayan sufrido el efecto del fuego en sus términos, si que "se han visto perjudicados por la merma de actividad", como puede ser el caso de Puebla de Sanabria, con numerosos negocios de pymes y autónomos en los sectores de hostelería, turismo y comercio".

La consejera ha destacado que estas medidas no solo pretenden la recuperación, sino también "fortalecer la actividad económica" ya que, además de las nuevas líneas de ayudas, concebidas directamente para la compensación de daños, "se han establecido numerosos incentivos adicionales para inversiones, creación de nuevas empresas, puesta en marcha de actividades por cuenta propia o nuevas contrataciones".

Con ese mismo objetivo se van a poner en marcha, a través de los ayuntamientos, iniciativas de promoción para incentivar el consumo en el pequeño comercio de proximidad con distintas medidas como bonos al consumo o campañas de fidelización de clientes, así como medidas para impulsar la actividad turística.

Así, está prevista una campaña específica de promoción de los recursos turísticos de Sanabria y la celebración de eventos como la jornada de Posadas Reales en Vigo de Sanabria el próximo 24 de septiembre.

El objetivo, ha explicado la consejera de Economía, es "potenciar la imagen de Sanabria como destino turístico y comercial, reforzando la confianza en su el inmenso potencial turístico, económico y cultural que sigue manteniendo".

Por su parte, la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, ha incidido en la importancia de acciones de promoción específicas en eventos próximos, como la segunda Jornada de los Vinoinfluencers World Awards, la feria Naturcyl e Intur, Feria Internacional del Turismo de Interior.

Además, Sancho ha informado en la reunión de la línea de subvenciones para la recuperación, adecuación y puesta en valor de bienes del patrimonio cultural que se vieron afectados y dañados por los incendios.