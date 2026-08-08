La Junta impulsa nuevas alianzas para reforzar el liderazgo de CyL en innovación agroalimentaria

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, visita La Cabina, el espacio de inspiración tecnológica de Telefónica - JCYL

VALLADOLID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta impulsa nuevas alianzas para reforzar el liderazgo de Castilla y León en innovación agroalimentaria con el objetivo de buscar la máxima rentabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas que garanticen el relevo generacional y para ello es "fundamental" la tecnología.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, acompañado por el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, David González Huerta, y la directora general del Territorio Centro de Telefónica, Beatriz Herranz, han visitado La Cabina, el espacio de inspiración tecnológica de Telefónica en el que empresas y administraciones pueden descubrir las últimas innovaciones que protagonizan la transformación digital del país.

Durante la visita, el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha podido ver distintos pilotos basados en tecnologías como 5G, BigData o IA relacionados con el sector industrial y medioambiental destinados, principalmente, a buscar la eficiencia en la toma de decisiones en el sector basadas en la inteligencia del dato.

Pino ha señalado que es "esencial" buscar la máxima rentabilidad de explotaciones agrícolas y ganaderas que garanticen el relevo generacional y para ello es "fundamental" la tecnología.

Entre estos pilotos se encuentran casos de uso para, por ejemplo, ahorrar consumo de agua, garantizar las comunicaciones en catástrofes o situaciones críticas, automatizar procesos, controlar la evolución de viñedos, controlar plagas o prevenir incidencias, además de garantizar el bienestar de los animales.

En la visita se ha abordado que esta tecnología debe aportar valor al sector agro y que Telefónica quiere ser la principal vía de acceso para empresas, administraciones y ciudadanos a las tecnologías digitales.

De esta forma, la Junta avanza en su estrategia para convertir la innovación y la digitalización en herramientas al servicio de la competitividad del sector agroalimentario, una apuesta que responde al compromiso de situar el conocimiento científico, el desarrollo, la innovación y la transferencia tecnológica entre los principales motores de modernización del campo, favoreciendo que la investigación se traduzca en soluciones útiles para agricultores, ganaderos e industrias alimentarias.

Para ello, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl) refuerza la colaboración con los principales ecosistemas nacionales de innovación con el objetivo de acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al campo, la granja y a la industria agroalimentaria.

INVESTIGACIÓN APLICADA

La innovación constituye uno de los ejes estratégicos de la nueva legislatura, tal y como señaló el consejero durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, el Instituto está llamado a desempeñar un papel central como "el gran laboratorio científico del campo de castellano y leonés, desarrollando investigación aplicada y acelerando la transferencia del conocimiento hacia el sector productivo para mejorar su competitividad y sostenibilidad".

Con este objetivo, el instituto trabaja en el desarrollo de soluciones digitales aplicadas a la agricultura, la ganadería y la industria agroalimentaria basadas en la generación y explotación de datos, la inteligencia artificial, la agricultura y ganadería de precisión, la robótica, la teledetección, la conectividad y los sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones.

Esta estrategia, desarrollada por el Itacyl, integra distintas líneas de investigación y desarrollo altamente complementarias.

Entre ellas destaca GEOAGRI, una de las líneas tecnológicas más consolidadas del Instituto, cuyo desarrollo incluye algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático para la detección precoz de incidencias en los cultivos, la estimación de biomasa y rendimientos, el seguimiento del estado nutricional y sanitario de las parcelas, la generación de indicadores agronómicos y ambientales y el desarrollo de sistemas avanzados de apoyo a la toma de decisiones para los agricultores en materias como el riego, la fertilización o la gestión de cultivos.

Además, en esta nueva legislatura se ha puesto en marcha AGROSENSE, una nueva línea de investigación centrada en ampliar las capacidades de observación y análisis del Instituto para desarrollar nuevas herramientas de apoyo a agricultores y técnicos y facilitar una gestión más eficiente de las explotaciones.

Dentro de esta línea se desarrolla el proyecto DRONECARE, que investiga el empleo de sistemas aéreos no tripulados para aplicaciones agrícolas de precisión, evaluando nuevas metodologías de monitorización y aplicación localizada que permitan optimizar los tratamientos, mejorar la eficiencia en el uso de los insumos y facilitar la futura incorporación de estas tecnologías al sector.

A estas capacidades se suma DATAGIA, la plataforma digital impulsada por el Itacyl para generar nuevos servicios digitales basados en inteligencia artificial, análisis avanzado de datos y modelos predictivos. La plataforma incorpora el Espacio de Datos Agroalimentario de Castilla y León (Edacyl) y se encuentra actualmente en su primer año de despliegue y prueba con agricultores, ganaderos, cooperativas, empresas agroalimentarias y administraciones puedan beneficiarse de los servicios digitales desarrollados por el Instituto.

Todo ello configura un ecosistema tecnológico capaz de transformar grandes volúmenes de información en conocimiento útil para mejorar la productividad, reducir costes, optimizar el uso de los recursos naturales y facilitar la toma de decisiones en el sector agroalimentario.

INVESTIGACIÓN QUE LLEGA AL CAMPO

La transformación digital representa una oportunidad para afrontar algunos de los principales desafíos del sector agroalimentario.

Con iniciativas como estas, el Itacyl consolida su papel como nodo de conexión entre la investigación, las empresas tecnológicas, las administraciones públicas y el propio sector agroalimentario, favoreciendo la creación de un ecosistema de innovación abierto capaz de acelerar la llegada de soluciones reales al campo de Castilla y León.

Porque, tal y como defendió el consejero en su comparecencia, la investigación solo alcanza su verdadero valor cuando se transforma en innovación útil y llega de forma efectiva al sector productivo, contribuyendo a mejorar la competitividad, la sostenibilidad y la rentabilidad de las explotaciones y de la industria agroalimentaria.