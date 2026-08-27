La Junta impulsa nuevos usos para los subproductos agrarios con el objetivo de generar más valor en el medio rural

Centro de I+D+i de Biocombustibles y Bioproductos ubicado en Villarejo de Órbigo (León) . - JCYL

VILLAREJO DE ÓRBIGO (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El Centro de I+D+i de Biocombustibles y Bioproductos ubicado en Villarejo de Órbigo (León) trabaja en el aprovechamiento de biomasa agraria y subproductos de la industria agroalimentaria para transformarlos en nuevos materiales y productos de mayor valor añadido.

Precisamente el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González, ha visitado este centro para conocer sus líneas de trabajo y los nuevos proyectos europeos que coordinará durante los próximos años.

El Centro, para el desarrollo del trabajo que lleve a cabo, dispone de laboratorios especializados, plantas piloto y una planta demostrativa a escala semiindustrial que permite probar los procesos antes de su aplicación empresarial.

"El Itacyl tiene que estar cada vez más cerca del agricultor, del ganadero y de la industria. La investigación tiene que convertirse en soluciones útiles, en más competitividad y en nuevas oportunidades para el territorio", ha señalado González.

El Itacyl coordina dos nuevos proyectos europeos, Biovino II y FIBNAT, desarrollados junto a universidades, centros tecnológicos, empresas y entidades de España y Portugal.

PROYECTOS

Biovino II permitirá investigar nuevos usos para orujos, lías y otros subproductos de las bodegas, con el objetivo de transformarlos en productos como bioalcoholes, ácidos orgánicos, polifenoles o biometano. El proyecto cuenta con un presupuesto global cercano a dos millones de euros.

Por su parte, FIBNAT estudiará el aprovechamiento de fibras naturales procedentes del lúpulo, el cáñamo y la lana para desarrollar nuevos materiales destinados, entre otros usos, al sector de la construcción. El proyecto dispone de un presupuesto global superior a 1,22 millones de euros.

"La idea es sencilla: aprovechar mejor lo que ya producimos, dar nuevos usos a nuestros subproductos y convertirlos en nuevas oportunidades económicas", ha explicado el director general.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha recordado que quiere reforzar durante esta legislatura la transferencia directa del conocimiento desde los centros tecnológicos del Itacyl hacia las explotaciones agrarias, la industria y las empresas, en colaboración con las universidades y los centros de formación.

El objetivo es que los proyectos de investigación tengan una aplicación práctica y contribuyan a mejorar la competitividad, abrir nuevos mercados y generar valor añadido en Castilla y León.

Actualmente, el Centro de I+D+i de Biocombustibles y Bioproductos desarrolla tres proyectos de investigación que suponen cerca de 825.000 euros de financiación para el Itacyl, en colaboración con universidades, centros tecnológicos, empresas y entidades de España y Portugal.

"Queremos un Itacyl más útil, más cercano al sector y más orientado a resultados. Castilla y León dispone de materias primas, conocimiento y una potente industria agroalimentaria; ahora debemos aprovechar mejor todo ese potencial para generar más valor y más actividad en el medio rural", ha concluido David González.