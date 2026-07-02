La Junta impulsa el programa de testimonios de víctimas del terrorismo, que ha llegado ya a más de 19.000 alumnos

La consejera de Educación de la Junta, María Pardo, mantiene una reunión con representantes del programa 'Testimonios de Víctimas del Terrorismo en las aulas' - JCYL

VALLADOLID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación gestiona desde 2022 el programa 'Testimonios de Víctimas del Terrorismo en las aulas', que se desarrolla en Castilla y León desde el curso 2017-2018 y ha llegado a 19.058 estudiantes de la Comunidad.

La consejera del ramo, María Pardo, ha mantenido una reunión con representantes de este programa en la que se ha analizado la evolución de este proyecto educativo, dirigido al alumnado de Educación Secundaria y Bachillerato, que promueve los valores democráticos, el respeto a las víctimas y el rechazo a la violencia terrorista mediante el testimonio directo de quienes la han sufrido.

En el curso 2025-2026 se han desarrollado 58 charlas en centros educativos de Castilla y León, alcanzando a más de 4.000 alumnos. Desde su puesta en marcha, el programa ha llegado a 19.058 estudiantes de la Comunidad.