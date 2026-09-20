La Junta impulsa la promoción del enoturismo de CyL con el evento internacional 'Vinoinfluencers World Awards'

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, participa en la clausura de la III Gala 'Vinoinfluencers World Awards' en Valladolid - JCYL

VALLADOLID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León ha reunido en Valladolid a más de 150 influencers y creadores de contenido especializados en vino y enoturismo procedentes de 34 países con motivo de la III Gala 'Vinoinfluencers World Awards', un encuentro apoyado y financiado por la Junta que busca proyectar internacionalmente la oferta enoturística de la Comunidad.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, partició en la tarde del sábado en la clausura de la III Gala 'Vinoinfluencers World Awards', un evento especializado en enoturismo de alcance mundial celebrado en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid.

El evento, apoyado y financiado por el Ejecutivo autonómico, ha permitido poner el foco en la oferta enoturística de la Comunidad y en su capacidad para atraer visitantes, generar actividad económica y proyectar internacionalmente la imagen de Castilla y León como destino de referencia.

Durante su intervención, el consejero destacó la "consolidación" de este encuentro internacional, que alcanza ya su tercera edición y que ha incrementado un 50 por ciento el número de participantes respecto al pasado año.

"Cuando un proyecto llega a su tercer año, crece y consigue convocar a esta comunidad, es que ha sabido conectar con una forma nueva de contar y de promocionar nuestros destinos", señaló, para después poner también en valor el impacto alcanzado por la edición anterior, con 4.328 menciones, 24,5 millones de impresiones, 288.000 interacciones, un valor de medios ganados de 1,78 millones de euros y una audiencia potencial de más de 78 millones de personas en más de 50 países.

En este sentido, subrayó que "en la actualidad mucha gente decide dónde viajar después de ver una experiencia, una recomendación, una historia compartida en redes", por lo que los participantes en el encuentro son "bastante más que creadores de contenido: son prescriptores y embajadores de los territorios del vino".

CASTILLA Y LEÓN, TERRITORIO DE VINO

El consejero incidió en el posicionamiento de Castilla y León como destino enoturístico de "referencia a nivel mundial" y en la capacidad de este tipo de encuentros para amplificar la imagen de la oferta de la Comunidad, tanto a nivel nacional como internacional, fortaleciendo al empresariado turístico y generando nuevas oportunidades de negocio.

"Porque el vino, en Castilla y León, no es lo que hay dentro de una botella: es paisaje, es agricultura, es empresa, es gastronomía, es cultura, y es una forma de relación con la tierra transmitida durante generaciones. Es historia viva", afirmó.

En este contexto, el consejero destacó los importantes datos de Castilla y León en materia de enoturismo, con nueve Rutas del Vino certificadas, lo que sitúa a la Comunidad como el territorio con mayor número de rutas certificadas de España, y 624.460 visitantes en 2024, según los últimos datos publicados por ACEVÍN.

Esta cifra supone un incremento cercano al cuatro por ciento respecto al año anterior y representa más del 20 por ciento de los visitantes del conjunto de las rutas del vino españolas.

Díaz Pico aseveró que turismo y vino comparten actualmente el reto de "abrir mercados, ganar presencia internacional y conseguir que la marca Castilla y León se asocie cada vez más a calidad y a excelencia".

"Tenemos una identidad poderosa, sostenida durante veinte siglos. Lo que necesitamos es creer en ella, presentarla con orgullo y saber contarla al mundo. Y eso, precisamente eso, es lo que ustedes hacen", concluyó.

III 'VINOINFLUENCERS WORLD AWARDS'

La tercera edición de 'Vinoinfluencers World Awards' ha reunido a más de 150 vinoinfluencers y creadores de contenidos procedentes de 34 países, los más numerosos de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Portugal, Italia, Francia, México y China, además de participantes de Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Canadá, Perú, Rusia, Grecia, Austria, Hungría o Kirguizistán, entre otros.

Desde España, los vinoinfluencers proceden de comunidades como Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana, Galicia o Castilla y León.

Los días previos a la Gala, jueves 17 y viernes 18 de septiembre, los participantes realizaron diferentes visitas a bodegas y recursos turísticos pertenecientes a las Rutas del Vino, con el objetivo de conocer de primera mano la oferta enoturística de la Comunidad.

El recorrido culminó el sábado en la Gala de entrega de premios celebrada en el Centro Cultural Miguel Delibes, que contó con un jurado internacional formado por expertos y profesionales del mundo del vino y la enogastronomía, así como de la comunicación y divulgación del enoturismo.

La Gala estuvo presentada por la prescriptora Lidia Torrent y contó con la colaboración de Eva Rodrigo, especialista en comunicación gastronómica, y de los premiados Héctor Tuesta y Carlos Torrealba, responsables de las entrevistas de la WineExperience.

Los galardones se han repartido en diez categorías. En #WINESTYLE, el reconocimiento ha recaído en Emanuele Trono, conocido en redes como @enoblogger (Italia), mientras que Karla Mazariegos y André Baader, de @locoporvino (Georgia), han sido distinguidos en #WINETRAVEL.

En la categoría #WINEMARKETING, el premiado ha sido Davide Dellago, de @wine.davide (Suiza), y en #WINECOMUNICATOR, Karen Gampel, de @detrasdeunacopa (Estados Unidos). Brenda Baltierra, @brendabaltierrasommelier (México), ha recibido el reconocimiento en #WINECONSULTOR.

Por su parte, Sheila Estefanía González, @sheilalala____ (España), ha sido distinguida en #WINEEVENTS, mientras que Pablo Teijeira, @pabloteipro (España), ha obtenido el galardón en #WINEEDUCATOR INNOVATION. La categoría #WINESOMMELIER ha reconocido a Gleybson Andrade, @o.cara.dosvinhos (Brasil).

En #WINEGASTRO, el premiado ha sido Carlos Alba, @carlosmchef7 (España), mientras que la categoría #WINE NOS IMPULSA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN ha distinguido a Sam Cepeda, de México, conocido en redes como @Sammelier_.