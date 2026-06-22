Junta impulsa proyectos por importe de 271 millones cofinanciados con fondos de la UE de Transición Justa

Carriedo y Armisén en la visita a la escuela de Enfermería de Palencia. - JCYL

PALENCIA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que Castilla y León es la segunda comunidad que más fondos de Transición Justa va a recibir, con 270,7 millones de euros hasta 2030, "para favorecer esa transición desde una época en la que hubo minas, que hubo centrales térmicas" hacía "un modelo productivo" que ha tenido que cambiar hacia nuevas actividades que generen nuevo empleo en sectores y tareas diferentes".

Así lo ha asegurado Carriedo durante su intervención ante el Comité de Seguimiento del Fondo de Transición Justa que ha visitado este lunes la escuela de Enfermería de Palencia, rehabilitada por la Junta con 7,1 millones cofinanciados en un 70 por ciento con fondos europeos, y que mañana se reúne en Carrión de los Condes.

Durante su intervención, acompañado por la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, el consejero ha explicado las actuaciones que se están llevando a cabo en las provincias de León y Palencia que se basan en seis ejes estratégicos.

Se trata de transformación ecológica y eficiencia energética, energías renovables autoconsumo; el almacenamiento energético y el hidrógeno renovable; proyectos empresariales para la diversificación económica de los territorios y apoyo a pymes; fomento de la I+D+i y Transformación Digital; rehabilitación ambiental, biodiversidad y ecosistemas, promoción del patrimonio histórico minero y fomento del turismo sostenible e infraestructuras sociales.

Asimismo, Carlos Fernández Carriedo ha explicado que el 70 de los fondos proceden de la Unión Europea, del mecanismo de Transición Justa y ha agradecido a la UE y al representante de la Comisión Europea, Diego Villalba, su presencia en la Comisión de Seguimiento.

Asimismo, el consejero ha explicado que para hacer el plan nacional se ha contado con la colaboración del Gobierno de España y la participación de las comunidades autónoma, ya que aportan el 30 por ciento del presupuesto "como complemento de financiación propia para impulsar esos programas".

Igualmente, Carlos Fernández Carriedo ha destacado que el Fondo de Transición Justa es uno de los instrumentos de la política de cohesión de la UE para ayudar a los territorios más afectados por el cambio hacia una economía descarbonizada.

Se trata, como ha apuntado el consejero del impulso "a proyectos que tienen que ver con la innovación, que tienen que ver con la ciencia, con el desarrollo de la actividad productiva y de las empresas, con el turismo y que se desarrolla en el multitud de localidades".