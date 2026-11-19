VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León promueve un proyecto que tiene como objetivo restaurar un tramo de 5,3 kilómetros de extensión en las riberas del río Pisuerga a su paso por Valladolid capital, con una inversión que cuenta con el apoyo de fondos europeos y supera los 2,1 millones de euros.

La propuesta, cuya ejecución se ha encargado a la empresa pública SOMACyL, contempla diferentes actuaciones en las dos márgenes del curso fluvial con el objetivo de mejorar su aspecto general y recuperar la funcionalidad para su uso social.

En concreto, el tramo de la margen derecha será el comprendido entre el puente Condesa Eylo y el Puente de la Hispanidad, mientras que el de la izquierda integra desde la zona de Tenerías hasta el paseo peatonal Gómez Bosque.

En ambos casos se acometerán tratamientos selvícolas de protección del cauce, restauración de infraestructuras, rehabilitación de paseos y senderos existentes, así como proyección de otros, formación de cunetas y pasos de agua en los paseos para reducir la escorrentía en los taludes y mejora del firme con pavimento de piedra en determinados tramos.