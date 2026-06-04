32 zonas de baño censadas para la temporada 2026 en Castilla y León

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León ha publicado en su página web el censo oficial de zonas de baño para la temporada 2026, con un total de 32 referencias que previamente han debido ser inscritas por sus ayuntamientos correspondientes a la espera de que en los próximos días, con los resultados de los primeros muestreos de calidad del agua sean declaradas aptas o no.

El documento recoge el censo oficial de las zonas de baño autorizadas para la temporada 2026, que se extenderá desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre. Detalla los puntos de muestreo y los recursos fluviales, lacustres y embalses aptos para el baño, distribuidos a lo largo de las distintas provincias de la comunidad autónoma.

Se trata de un total de 32 zonas de baño. En la provincia de Ávila, el censo recoge tres zonas de baño en entornos naturales diferenciados. En concreto, se autoriza el baño en la Garganta de los Caballeros, en Navalguijo (municipio de Navalonguilla); el río Tormes a su paso por la localidad de Encinares (La Horcajada); y el arroyo Cimorro, ubicado en la localidad de Navalacruz.

Por su parte, Burgos cuenta con tres recursos autorizados. Entre ellos destaca el embalse del Ebro en la localidad de Arija, que dispone de dos puntos de muestreo. Asimismo, se han inscrito zonas fluviales en el río Nela, a su paso por la localidad de Villarcayo, y en el río Trueba, concretamente en la localidad de Espinosa de los Monteros.

La provincia de León es la que presenta un mayor número de espacios censados, al igual que Zamora, con nueve. En el caso del río Órbigo, se cuentan tres zonas en Cimanes del Tejar, otra en Llamas de la Ribera y una tercera en Quintanilla de Sollamas (esta última perteneciente también al municipio de Llamas de la Ribera). La provincia suma además el lago de Carucedo en la localidad homónima, el río Boeza en Igüeña, el río Cúa en Vega de Espinareda (con dos puntos de muestreo) y el río Ancares en la localidad de San Martín de Moreda (dentro del municipio de Vega de Espinareda).

Completan el listado leonés el río Meruelo en la localidad de Molinaseca y el río Tuerto en Sopeña de Carneros (municipio de Villaobispo de Otero).

En Palencia, el censo incluye dos grandes embalses: el de Aguilar de Campoo, en la localidad del mismo nombre, y el de Ruesga, en el municipio de Cervera de Pisuerga, el cual cuenta con dos puntos de muestreo. En Segovia, el censo oficial recoge el embalse de Linares del Arroyo, en la localidad de Maderuelo.

La provincia de Soria destaca por el protagonismo del embalse de la Cuerda del Pozo, cuyas playas y zonas de recreo se sintetizan en las localidades de Vinuesa, Herreros (municipio de Cidones) y otra más que según el censo se ubica en el municipio de Soria capital, con un total de cuatro puntos de muestreo en este gran embalse. A este recurso se añade, de forma diferenciada, la zona de baño del río Duero a su paso por la localidad de San Esteban de Gormaz.

En lo que respecta a Valladolid, el censo incluye un único punto autorizado en el río Pisuerga a su paso por la propia capital vallisoletana.

Finalmente, Zamora registra una amplia variedad de espacios fluviales y embalses, con nueve zonas de baño. Destaca en primer lugar el Lago de Sanabria en la localidad de Galende, que es el espacio con mayor densidad de control al sumar cuatro puntos de muestreo.

La provincia también cuenta con zonas autorizadas en el río Órbigo en la localidad de Santa Cristina de la Polvorosa, y en el río Duero a su paso por Zamora capital. El río Tera concentra gran parte de los espacios recreativos zamoranos, con zonas censadas en las localidades de Milles de la Polvorosa, Villanázar, Burganes de Valverde y Camarzana de Tera. Por último, se integran en el censo oficial las playas del embalse de Valparaíso en la localidad de Villardeciervos y del embalse de Ricobayo en la localidad de Muelas del Pan.

Para estas zonas la Dirección General de Salud Pública establece una temporada de baño comprendida entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, a lo largo de la cual se realizan al menos ocho muestras distribuidas uniformemente durante este tiempo, además de un muestreo inicial 15 días antes de su inicio.

Según han precisado fuentes de la Consejería de Sanidad, de acuerdo con los datos de ese muestro previo, se determinará si finalmente estas 32 zonas son aptas o no.

Las zonas de baño son cualquier elemento de aguas superficiales donde se prevea que pueda bañarse un número importante de personas y en el que no exista una prohibición permanente de baño ni se haya formulado una recomendación permanente de abstenerse del mismo y donde no exista peligro objetivo para el público. Así, antes del 1 de febrero de cada año, los ayuntamientos que lo deseen, pueden formular la solicitud de alta o de baja de una zona ubicada en su término municipal.

En concreto, la vigilancia sanitaria para determinar la aptitud de las aguas para el baño se lleva a cabo mediante inspecciones visuales y la toma de muestras para análisis microbiológicos de 'enterococos intestinales' y 'escherichia coli', informaron a Europa Press fuentes sanitarias.