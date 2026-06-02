La Junta incorpora el albergue de Miranda de Ebro (Burgos) a la red de residencias juveniles y llega a las 779 plazas

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha incorporado el albergue de la localidad burgalesa de Miranda de Ebro a su red de residencias juveniles ante el crecimiento de la demanda en el municipio burgalés y suma 30 plazas hasta un total de 779 plazas convocadas.

Según consta en la convocatoria publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León, los jóvenes nacidos entre los años 2000 y 2008 --tienen entre 18 y 26 años-- podrán solicitar plaza desde mañana, miércoles 3 de junio, y hasta el 22 de junio, en alguna de las nueve residencias juveniles que gestiona el Instituto de la Juventud.

La Consejería de Familia ha informado de que según las posibles bonificaciones y exenciones existentes, una habitación compartida oscila entre los 120 y los 539 euros al mes y una individual entre los 138 y los 620.

El Gobierno autonómico ha destacado que "la gran novedad" de este año es el cambio de uso parcial que se llevará a cabo en el Albergue Juvenil 'Fernán González' de Miranda de Ebro, ahora también residencia juvenil, que suma 30 plazas hasta un total de 779 plazas distribuidas en nueve residencias en siete provincias --Valladolid y Salamanca no cuentan con este tipo de instalaciones mientras que, en Soria y, ahora, en Burgos, hay dos--.

Pueden optar a una de las plazas trabajadores y estudiantes incluidos en el tramo de edad indicado y en el segundo caso deben tener aprobado, al menos, el 50 por ciento de las asignaturas del curso anterior. Familia ha precisado que los castellanos y leoneses "tienen preferencia" pero ha aclarado que una vez resuelta la convocatoria las vacantes podrán ser ocupadas por jóvenes de otras comunidades.

Del total de plazas convocadas, 33 están reservadas a personas con movilidad reducida, "ya que todas las instalaciones son plenamente accesibles". Además, se han establecido otras cuotas de acceso para colectivos específicos: miembros de familias numerosas, deportistas, jóvenes en riesgo de exclusión y participantes en programas de integración, víctimas de violencia de género, familiares directos de víctimas del terrorismo, participantes en movilidad e intercambios y descendientes de castellanos y leoneses residentes en el extranjero.

Por otra parte, se reservan, por cada residencia, dos plazas para alumnos con trayectoria académica excelente y otras dos para la figura del colaborador, por la que el Instituto de la Juventud de Castilla y León sigue apostando: residentes veteranos que se encargan de dinamizar las instalaciones y apoyan a la dirección de los centros en el desarrollo, la organización y el impulso de actividades recreativas y culturales.

También son personas de referencia para los nuevos inquilinos a la hora de resolver dudas sobre el funcionamiento de las instalaciones.

La estancia para el curso 2026-2027 comenzará el 7 de septiembre y terminará el 20 de junio del próximo año, aunque aquellos que no finalicen en esa fecha por tener que afrontar los exámenes extraordinarios, podrán continuar residiendo en las instalaciones de Juventud.

Además, el próximo curso, los residentes en estas instalaciones gestionadas por el Instituto de la Juventud de Castilla y León recibirán, como regalo de bienvenida, el carné digital de alberguista, con el que pueden alojarse en cualquiera de los albergues que forman parte de la Red de Instalaciones Juveniles de la Comunidad y así poder conocer el territorio autonómico, pero no solo, ya que, durante el año de vigencia del distintivo, tendrán acceso a más de 4.000 albergues distribuidos por más de 90 países de todo el mundo.