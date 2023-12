Junta incrementa hasta los 13,2 millones el importe de la subvención a Renfe para bonificar títulos multiviaje

VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta incrementa hasta los 13,2 millones de euros el importe de la subvención a Renfe para bonificar el 25 por ciento del precio de los diferentes títulos multiviaje para los viajeros recurrentes de Media Distancia Alta Velocidad en los trayectos declarados como Obligación de Servicio Público (OSP) por la Administración General del Estado.

El Consejo de Gobierno ha aprobado un incremento de 1,2 millones de euros en la anualidad de 2023, la primera de las cuatro por las que se suscribió el convenio con la operadora ferroviaria, prorrogable por otros cuatro, como consecuencia del aumento en la venta de estos abonos, disponibles para todos los ciudadanos que se encuentren empadronados en cualquiera de los municipios de Castilla y León, informa la Junta a través de un comunicado.

El Ejecutivo autonómico recuerda que este acuerdo, el primero de sus características a nivel nacional, se firmó el 2 de diciembre de 2022 por un montante de 9,6 millones y cuenta con cuatro adendas (29 de diciembre de 2022 y 31 de enero, 8 de marzo y 29 de noviembre de 2023) aparejadas a las sucesivas nuevas declaraciones de trayectos como OSP.

Estas incorporaciones han supuesto, a su vez, un incremento de la aportación hasta los 12 millones, cantidad que, como consecuencia del acuerdo del Consejo de Gobierno de hoy, crece, finalmente, hasta los 13,2 millones.

En la actualidad, a falta de que la Administración General del Estado atienda la solicitud de la Junta para declarar como OSP los trayectos que restan dentro de Castilla y León, la bonificación del 25 por ciento se está aplicando a las tarifas de los títulos de transporte multiviaje (Tarjeta Plus 10-45, Tarjeta Plus 50, Tarjeta Plus 10 y Tarjeta Plus 10 Estudiante) en los trayectos Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, Madrid-Palencia, Madrid-Zamora, León-Valladolid, Burgos-Madrid, León-Palencia, Burgos-Valladolid, Ourense-Zamora, Palencia-Valladolid, León-Segovia, Segovia-Zamora, Palencia-Segovia, Medina del Campo-Zamora, Zamora-Sanabria, Zamora-A Gudiña, Sanabria-A Gudiña y Sanabria-Ourense.