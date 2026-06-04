La Junta incrementará un 31% la financiación del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que sumará 6 itinerarios

Archivo - Imagen de archivo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid. - UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES - Archivo

VALLADOLID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León incrementará el próximo curso la financiación del Programa Interuniversitario de la Experiencia, que incorporará seis nuevos itinerarios y a la Universidad Isabel I con sede presencial en Burgos, con lo que serán nueve las instituciones docentes participantes.

Así se ha puesto de manifiesto en el marco de la clausura del curso 2025-2026, que ha batido récord de matrículas al superar los 6.600 alumnos, según ha señalado en el acto celebrado en la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid el director general de Personas Mayores, Personas con Discapacidad y Atención a la Dependencia, Eduardo García Brea.

Durante su intervención, el director general ha señalado que en el próximo curso la Junta incrementará la financiación de este Programa un 31 por ciento, hasta los 420.821 euros, 100.000 euros más que el curso anterior.

Así, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades va a incorporar seis nuevos itinerarios formativos: dos en la Universidad de León -León y Ponferrada-, uno en la Universidad de Valladolid -Segovia-, uno en la Universidad de Burgos -Burgos- y dos en la Universidad de Salamanca -Ávila y Segovia-.

Además, se va a ampliar la oferta de actividades complementarias con más charlas y conferencias culturales en todas las sedes, tanto en las presenciales como en las online, en las cuales también se impartirá una clase presencial, han informado a Europa Press fuentes de la Junta.

Finalmente, García Brea también ha comunicado la incorporación de la Universidad Isabel I, que va a sumar una sede presencial en Burgos, por lo que, el próximo año se podrá recibir clases presenciales en 28 ubicaciones. Ello va a implicar que también se incremente en seis horas la formación online en toda la Comunidad.

CASI 7.000 ALUMNOS

Este curso que finaliza ha contado con 6.622 alumnos matriculados, lo que supone casi un 8 por ciento más que el anterior, con un incremento de 483 alumnos. De ese total, 6.273 se han inscrito para acudir de manera física a las clases, mientras que el resto, 349, han cursado sus estudios en alguna de las 15 sedes online.

El resto, 27, son sedes presenciales ubicadas en 24 localidades, 15 de ellas municipios distintos a las capitales de provincia. Concretamente, la UEMC gestiona dos sedes presenciales, la de Medina del Campo y la de Medina de Rioseco, en las que se ha graduado una treintena de personas.

En este programa, siete de cada diez alumnos son mujeres y el mayor porcentaje tiene entre 60 y 70 años. Se trata de una iniciativa con un grado de satisfacción muy alto. Las encuestas realizadas a final de curso reflejan que el 91 por ciento de los alumnos están muy satisfechos y prácticamente el cien por cien lo recomendaría a otras personas.

El director general, además de felicitar a los recién graduados, ha reconocido la labor de las ocho universidades de Castilla y León y ha manifestado que el programa es un modelo de coordinación entre las instituciones implicadas y un gran ejemplo de buena práctica. Además, ha añadido que su participación es muestra de lo que debe ser la universidad, cuna del aprendizaje a lo largo de toda la vida.

Esta iniciativa no sólo favorece el acceso de los mayores de 55 años al conocimiento, sino que también fomenta las relaciones sociales y es una herramienta clave para luchar contra la soledad no deseada, para las personas más mayores en general y para las que residen en el medio rural en particular, ha añadido la Junta.

De hecho, para llegar a esas personas que viven en los municipios más pequeños y donde el número de matriculados es reducido, se creó la modalidad online interactiva, en la que también se pone a disposición de los alumnos un aula física próxima a su lugar de residencia -centros de día de la Gerencia de Servicios Sociales o locales cedidos por los ayuntamientos- para que acudan a clases participativas online con el profesor para así poder mantener el contacto con los compañeros.

El 'Programa Interuniversitario de la Experiencia', que lleva funcionando desde 1993 de manera ininterrumpida es una de las iniciativas integradas en el 'Programa Integral de Envejecimiento Activo' de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y tiene como objetivo que las personas mayores puedan tener una vida activa, seguir cuidándose física y emocionalmente y evitar el aislamiento social.