La Junta inicia la construcción de dos puentes en la concentración parcelaria de San Román de Hornija (Valladolid)

VALLADOLID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha iniciado el encargo para la construcción de dos puentes sobre el río Hornija en la zona de concentración parcelaria de San Román de Hornija (Valladolid), una actuación que permitirá completar las infraestructuras rurales asociadas al proceso de reorganización de la propiedad agraria que se desarrolla en el municipio.

La actuación cuenta con una inversión de 477.239 euros y permitirá dar continuidad al camino de circunvalación previsto en las obras de infraestructura rural para mejorar la comunicación entre parcelas, facilitar los desplazamientos de agricultores y maquinaria agrícola y reforzar la seguridad y la funcionalidad de la red de caminos rurales.

Las obras contemplan la ejecución de cimentaciones mediante micropilotes, la construcción de estribos y elementos de hormigón armado, la colocación de vigas prefabricadas y tableros, así como la instalación de los correspondientes sistemas de protección y señalización.

La finalización de las obras de infraestructura rural actualmente en ejecución y de los dos nuevos puentes sobre el río Hornija está prevista para 2027.