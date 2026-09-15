La Junta inicia el curso 2026-2027 de FP Agraria con casi 800 alumnos matriculados, un 26% más que hace cuatro años - JCYL

VALLADOLID, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta inicia el curso 2026-2027 de FP Agraria con 788 alumnos matriculados, de los que 18 corresponden a grado básico, 379 a grado medio y 391 a grado superior, una cifra que refleja la evolución ascendente de la Formación Profesional vinculada al sector agrario y agroalimentario en Castilla y León, que ha pasado de los 625 alumnos matriculados en el curso 2022-2023 a 709 en 2023-2024, 754 en 2025-2026 y los actuales 788 del curso 2026-2027.

Esta evolución positiva también se refleja en la creciente incorporación de mujeres a estas enseñanzas y su presencia ha aumentado de forma continuada en los últimos años, que pasa de representar el 22 por ciento del alumnado en el curso 2021-2022 al 37 % en el actual curso 2026-2027, lo que contribuye a ampliar y diversificar el acceso a la formación especializada vinculada al medio rural y a las actividades agrarias y agroalimentarias.

Durante este curso se ofertan 22 ciclos formativos, uno de grado básico, once de grado medio y diez de grado superior, distribuidos entre los ocho Centros Integrados de Formación Profesional de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental.

Esta oferta formativa flexible, continua y especializada constituye uno de los pilares estratégicos de la Junta para avanzar en la modernización, profesionalización y mejora de la eficiencia productiva del sector agrario y agroalimentario de Castilla y León.

En este sentido, la Formación Profesional permite conectar la cualificación con las necesidades reales de explotaciones y empresas, favorecer la incorporación de profesionales con una preparación técnica adecuada y contribuir a disponer de explotaciones y empresas más competitivas.

Esta formación adquiere además una especial relevancia para los jóvenes empresarios y para quienes aspiran a incorporarse a la actividad agraria, al facilitar el acceso a conocimientos y competencias directamente relacionados con la gestión, la producción, la innovación y la adaptación de las explotaciones a las nuevas exigencias del sector.

La Junta plantea para este curso y los siguientes reforzar la red de Centros Integrados de Formación Profesional Agraria, avanzando en una mayor colaboración con las universidades de Castilla y León y con el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL).

Los ocho Centros Integrados de Formación Profesional dependientes de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental están distribuidos por el territorio de Castilla y León y están constituidos por el CIFP de Ávila; CIFP 'Príncipe Felipe' de Albillos, en Burgos; CIFP de Almázcara, en León; CIFP 'Viñalta', en Palencia; CIFP 'Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias' de Segovia; CIFP de Coca, también en Segovia; CIFP 'Almazán', en Soria; y CIFP 'La Santa Espina', de Castromonte, en Valladolid.

Con esta oferta, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental continúa apostando por una formación vinculada al territorio como instrumento para favorecer el relevo generacional, mejorar la cualificación profesional y contribuir a la competitividad y al futuro de las explotaciones de Castilla y León.