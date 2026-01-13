Junta inicia el día 15 las urbanización del polígono "estratégico" de Melgar (Burgos) con 11,2 millones de inversión

Presentación del proyecto de urbanización del polígono de Melgar de Fernamental (Burgos). - DIP BURGOS

BURGOS 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, ha anunciado este martes que el jueves, 15 de enero, comenzarán las obras" de urbanización del Polígono Industrial El Parralejo, en el municipio burgalés de Melgar de Fernamental, como actuación "estratégica" para a ampliar la oferta de suelo industrial público en la provincia y reforzar el desarrollo económico vinculado al corredor de la A-231, autovía del Camino de Santiago.

Las obras de urbanización cuentan con un presupuesto de 4,88 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses. A este coste se suman los de las distintas instalaciones y e infraestructuras de suministros, que ascienden el importe de la inversión a los 11,25 millones de euros.

La actuación está promovida Somacyl, sociedad de la Consejería de Medio Ambiente, y la empresa adjudicataria ha sido Hormigones Sierra.

Junto con el consejero ha estado presente en este acto el presidente de la Diputación de Burgos, Borja Suárez, quien ha destacado la importancia de esta urbanización que permitirá generar casi 560.000 metros cuadrados de suelo industrial público en el eje estratégico de la A-231.

El desarrollo del polígono se articula mediante un Plan Regional de Ámbito Territorial, aprobado el 11 de abril de 2025 que tiene como objetivo generar una oferta de suelo industrial de carácter público, adaptada a las necesidades actuales del tejido productivo y logístico, y en continuidad con las políticas autonómicas de impulso al suelo productivo.

La localización en Melgar de Fernamental permite aprovechar la titularidad pública de los terrenos y su "excelente" conexión viaria, a través de las carreteras A-231, A-62 y BU- 400, según ha explicado el consejero, quien ha apuntado que esta actuación reforzará la competitividad del enclave.

El proyecto contempla una planificación eficiente de los viales, espacios libres y equipamientos, con el fin de optimizar la inversión y maximizar la superficie útil de suelo industrial.

Así, está previsto que se construyan tres viales principales -de conexión, perimetral y sur- que garantizarán la funcionalidad y accesibilidad del polígono, además de que se dotatá al polígono de las infraestructuras necesarias para el desarrollo del área industrial: red de saneamiento y drenaje, abastecimiento de agua, riego e incendios, energía eléctrica, alumbrado público con tecnología LED, telecomunicaciones, gas y red de pluviales, así como zonas de estacionamiento para vehículos pesados.

La actuación permitirá generar 557.658 metros cuadrados de suelo urbanizable, de los que más de 452.000 metros se destinarán a parcelas industriales de distintos tamaños, junto a espacios libres, equipamientos públicos y viario.

GRUPO IGNIS.

Una parte relevante del polígono está reservada para el desarrollo de un proyecto industrial estratégico del grupo IGNIS, orientado a la producción de amoniaco renovable.

Este proyecto autonómico prevé la implantación de una planta de producción con una potencia de hasta 500 megawatios y un conjunto de infraestructuras energéticas y logísticas asociadas. La inversión vinculada al complejo industrial del proyecto IGNIS superará los 2.500 millones de euros, lo que convierte al Polígono Industrial El Parralejo en un enclave tractor para la atracción de grandes inversiones, la generación de empleo y el impulso de la transición energética.