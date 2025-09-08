La Junta insiste en abordar la reconstrucción tras los incendios "entre todos" y censura las críticas de Carlos Martínez

Aboga por "sentarse a reflexionar" y ver en qué se puede mejorar tras la gestión de los fuegos

PONFERRADA (LEÓN), 8 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha insistido este lunes que en que resulta "imprescindible" abordar la reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios "entre todos", al mismo tiempo que ha censurado las críticas realizadas por el secretario del PSCyL, Carlos Martínez, sobre la gestión de los fuegos por parte del Gobierno regional.

En concreto, se ha mostrado sorprendida por las recientes declaraciones del líder socialista autonómico, que "está más preocupado en los chascarrillos, en los insultos y en cuestionar" las ayudas que se están gestionando desde la Administración autonómica que en "trabajar de verdad" por Castilla y León, por "salir adelante" y por ayudar a las comarcas afectadas.

Isabel Blanco se ha pronunciado de este modo en Ponferrada, donde ha participado en el acto institucional con motivo de la festividad de la Virgen de la Encina y la conmemoración del sexagésimo séptimo aniversario del Día del Bierzo.

La vicepresindenta ha incidido en la necesidad de que "todo el mundo" debe participar en la reconstrucción tras los incendios y ha apuntado que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ofrecía en el reciente debate en las Cortes diálogo con las personas que viven en el territorio, con las empresas, agricultores, ganaderos, apicultores, entidades locales, ayuntamientos, diputaciones, otras autonomías y los agentes del diálogo social.

Este diálogo tiene como objetivo "seguir avanzando y mejorando" para que lo sucedido este verano con los incendios sea un "punto de reflexión" que se debe abordar desde la "serenidad" y la "tranquilidad".

"RECUPERACIÓN MORAL".

Además, ha expresado el "compromiso" de la Administración autonómica con las familias afectadas y su "recuperación moral". "El fuego se ha llevado por delante muchas viviendas, pero también muchos recuerdos, muchos sentimientos", ha señalado.

Igualmente, ha abogado por la recuperación de los negocios, especialmente los ubicados en zonas turísticas como Las Médulas, Picos de Europa, la montaña Palentina o el lago de Sanabria (Zamora), entre otros parajes naturales.

Isabel Blanco ha recordado las ayudas que ha impulsado la Junta desde el pasado día 20 de agosto para ayudar a las familias a retornar a sus casas, a los negocios, a los agricultores, los ganaderos y los apicultores. Además, ha manifestado la "especial incidencia" desde la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte para trabajar sobre el entorno de Las Médulas, en León, con el fin de que dicho espacio natural "recupere el esplendor que tenía cuanto antes".

"SITUACIÓN EXCEPCIONAL".

Al ser preguntada si la Junta ha hecho una reflexión sobre lo que ha hecho mal para que los incendios, su gestión y su repercusión hayan sido de tal magnitud, la vicepresidenta ha argumentado que este verano se ha vivido una "situación excepcional" en lo que respecta a las condiciones meteorológicas, con numerosas jornadas de intenso calor y vientos "muy fuertes" por las tardes que hacían que el trabajo que se había realizado en las horas previas "se deshiciera y hubiera que empezar otra vez de nuevo".

Asimismo, ha argumentado que se han producido incendios simultáneos en varias provincias de Castilla y León, así como en varias comunidades autónomas, unas circunstancias que "nunca se habían dado". "Hemos vivido una situación muy excepcional, a partir de la cual, como ya dijo el presidente precisamente en el pleno de las Cortes de Castilla y León, habrá que sentarse a reflexionar y a ver en lo que se puede mejorar", ha finalizado.