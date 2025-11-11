La Junta invierte 13 millones en para mejorar la competitividad de 144 empresas con proyectos de Industria 4.0

Visita de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León, Leticia García, al grupo BS Sport Equipamientos Deportivos. - JCYL

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha invertido más de 13 millones de euros en el programa de digitalización industrial 'Industria 4.0', lo que ha permitido impulsar la incorporación de tecnologías avanzadas como la Inteligencia Artificial, la robótica o la realidad virtual en las industrias de numerosos sectores industriales de Castilla y León, lo que ha permitido que 144 industrias cuenten con el apoyo de la Junta desde el inicio de la legislatura, con una inversión global superior a los 33 millones de euros.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha realizado hoy un balance del impacto de la línea de subvenciones de Industria 4.0 en el tejido industrial de Castilla y León, subrayando su impulso en la modernización y en la mejora de la competitividad de numerosas industrias de sectores clave como el agroalimentario o la automoción.

García ha realizado este balance en el marco de la visita a las instalaciones de Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos, una empresa ubicada en Medina del Campo, Valladolid, que ha incorporado tecnología digital avanzada con el apoyo de la Junta.

Desde el lanzamiento de este programa, al inicio de la legislatura, la inversión total de la Consejería en apoyo a la digitalización industrial alcanza los 13,13 millones de euros.

Este respaldo económico ha permitido movilizar inversiones en tecnologías de última generación por valor de 33,73 millones de euros en el sector industrial de Castilla y León.

Las ayudas han llegado a un total de 144 industrias distribuidas en las nueve provincias de la comunidad, la mayoría pequeñas industrias con mayores de dificultades de inversión para hacer frente a estos procesos de modernización.

El programa, que ha demostrado un importante potencial movilizador, subvenciona el 50 por ciento de la inversión realizada por las empresas en la incorporación de este tipo de tecnologías, hasta un máximo de 150.000 euros.

El porcentaje de la subvención se incrementa además en un 10 por ciento en aquellas industrias ubicadas en territorios incluidos en programas territoriales de fomento, como es el caso de Medina del Campo. En la última convocatoria, la correspondiente al presente ejercicio 2025, se han desarrollado proyectos en 35 industrias por un importe superior a los 10 millones de euros y con una financiación de casi 3,4 millones de euros por parte de la Administración autonómica, a través de la Dirección General de Industria.

Las ayudas concedidas han impulsado la adaptación a tecnologías de Industria 4.0 en empresas de todas las ramas industriales, incluyendo empresas del sector agroalimentario, industrias del metal, empresas del sector de la automoción o incluso del ámbito aeroespacial.

Los proyectos implementados abarcan un amplio abanico de tecnologías tales como la automatización de procesos, la robótica colaborativa, la implantación de gemelos digitales, la fabricación avanzada con técnicas de Big Data, la incorporación de procesos productivos basados en realidad virtual y aumentada, o el uso de Inteligencia Artificial, incluyendo Deep learning o sistemas de visión artificial, entre otros.

Es relevante señalar que durante este ejercicio se han incrementado las inversiones en proyectos que incorporan la inteligencia artificial ya que han contado con una puntuación adicional en su valoración.

Durante su intervención, la consejera ha subrayado la necesidad estratégica de avanzar hacia modelos industriales digitalizados, sostenibles y de calidad como la forma más eficaz de mejorar la productividad y la competitividad de las empresas de la comunidad.

Según ha indicado, el desarrollo y fortalecimiento del sector industrial pasa por la implantación de sistemas de producción y gestión basados en las tecnologías de última generación en todas las empresas de Castilla y León.

De ahí la apuesta de la Junta por promover e incentivar los procesos de desarrollo tecnológico y digitalización, apoyando especialmente a las pequeñas industrias para que estas tecnologías sean accesibles a las pequeñas empresas y puedan generalizarse en todo el tejido industrial, mejorando la productividad y contribuyendo a su fortalecimiento y desarrollo.

INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS EN EL GRUPO B2 SPORT

La titular de la Consejería ha explicado que la inversión llevada a cabo por el Grupo B2 Sport Equipamientos Deportivos constituye un ejemplo del potencial de este tipo de tecnologías en numerosos aspectos que redundan en la mejora de la competitividad y en consecuencia en sus posibilidades de desarrollo y crecimiento.

Al amparo de la subvención concedida por la Junta de Castilla y León, la empresa, que cuenta con 37 trabajadores, ha incorporado a su sistema productivo tres máquinas CNC (Control Numérico Computarizado) con dos curvadoras de perfilería y una de mecanización de piezas en tres dimensiones.

Todas ellas están conectadas con los sistemas informáticos de la empresa en el ámbito 4.0.

La implementación de esta tecnología permite, además de mejorar la productividad, mejorar la precisión de los acabados finales, optimizar los tiempos de trabajo, y reducir los consumos energéticos y de materia prima.

APOYO ESTRATÉGICO AL SECTOR INDUSTRIAL

La línea Industria 4.0 se suma a un conjunto más amplio de medidas que la Junta viene desplegando y configurando para fortalecer el desarrollo del sector industrial en Castilla y León.

Entre estas iniciativas se encuentran la dotación de suelo industrial y tecnológico con ventajas competitivas, con una inversión prevista de 125 millones de euros en los presupuestos del próximo ejercicio, el desarrollo de numerosos programas como el de modernización de maquinaria y ciberseguridad, el apoyo en inversiones de I+D+i o el respaldo financiero.

Con estas medidas, la Junta de Castilla y León pretende seguir apoyando el crecimiento empresarial e industrial, que ya ha llevado a la comunidad a liderar el crecimiento del índice de producción industrial durante el pasado año y a mantener el incremento por encima del 4 por ciento durante los primeros 9 meses del año, frente al 1 por ciento de la media nacional.

Una evolución que, como destaca la Junta, se traslada también al empleo con crecimiento sostenido que el último año ha permitido incrementar en más de 14.000 el número de afiliados a la seguridad.