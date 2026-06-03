Sistema experimental en Salamanca contra los accidente de tráfico ocasionados por la fauna silvestre

La Junta invierte 90.000 euros en un sistema experimental en Salamanca para prevenir accidentes ocasionados por la fauna. - JUNTA DE CYL

SALAMANCA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha invertido cerca de 90.000 euros en implantar un sistema experimental de detección de fauna, entre El Cabaco y El Casarito, destinado a prevenir accidentes de tráfico provocados por animales silvestres mediante tecnología avanzada integrada directamente en la señalización de la vía.

La actuación se desarrolla entre los puntos kilométricos 12,000 y 16,500, entre las localidades de El Cabaco y El Casarito, en el entorno del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia. El sistema combina visión artificial e imagen térmica para detectar la presencia de animales próximos a la calzada y activar señales luminosas de aviso en tiempo real, alertando a los conductores únicamente cuando existe una situación efectiva de riesgo.

El director general de Carreteras e Infraestructuras, Jesús Puerta, ha visitado este miércoles esta intervención, acompañado por responsables técnicos, para conocer sobre el terreno el funcionamiento de este proyecto piloto, impulsado por la Junta con el apoyo de la Universidad de Salamanca.

Durante la visita, ha subrayado que el objetivo prioritario de este tipo de actuaciones es seguir avanzando en seguridad vial a través de soluciones eficaces adaptadas a las necesidades reales de cada carretera, especialmente en aquellos puntos donde confluyen tráfico, entorno natural y mayor riesgo de accidentalidad.

Puerta ha destacado además que la innovación aplicada a la gestión viaria debe tener siempre una utilidad práctica y directa para la ciudadanía, y ha señalado que detrás de cada actuación en la red autonómica "hay una prioridad clara, que es proteger a las personas, mejorar sus desplazamientos y ofrecer más seguridad a quienes utilizan cada día nuestras carreteras".

La intervención responde a una necesidad contrastada por los datos registrados en este tramo, como han apuntado desde la Junta de Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.

Entre 2011 y 2024 se contabilizaron 132 accidentes relacionados con fauna silvestre, principalmente con corzos y jabalíes. La inversión realizada por la Junta de Castilla y León en este dispositivo asciende a 89.262 euros. El sistema ha sido diseñado para funcionar de forma continua y autónoma y permitirá realizar un seguimiento técnico de su comportamiento en condiciones reales de circulación.

El objetivo es mejorar la seguridad vial en este tramo y obtener información útil para valorar la aplicación futura de soluciones similares en otros puntos de la red autonómica con problemas semejantes. Esta actuación se enmarca en la estrategia que desarrolla la Junta de Castilla y León para reducir la siniestralidad asociada a la presencia de fauna silvestre en carretera mediante soluciones innovadoras adaptadas a las características de cada entorno.

Dentro de esta línea de trabajo, la Junta instaló en el año 2022 una treintena de paneles de señalización inteligente en 11 tramos de carreteras autonómicas para informar en tiempo real del riesgo de presencia de animales en la calzada. Ante los resultados obtenidos, este año se ha ampliado este tipo de señalización a seis nuevos tramos con una inversión de 128.462 euros.

Con estas actuaciones, la Junta refuerza su apuesta por una red viaria más segura, innovadora y adaptada tanto a las necesidades de movilidad como a las singularidades ambientales del territorio.