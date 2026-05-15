La Junta invierte dos millones de euros en modernizar el Centro Restauración de Bienes Culturales de Simancas

Visita de Gonzalo Santonja al Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León. - JUNTA DE CYL

SIMANCAS (VALLADOLID), 15 (EUROPA PRESS)

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha presentado hoy la primera fase de las obras para la ampliación y modernización del Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, ubicado en la localidad vallisoletana de Simancas. Esta actuación, que ha supuesto una inversión de dos millones de euros, ha permitido añadir nuevos espacios al centro con una superficie de 836 m2. A esta primera fase de actuaciones le seguirán otras dos, una de ampliación a través de dos construcciones anexas y la tercera de remodelación del edificio actual.

Santonja ha destacado la importancia estratégica de este centro, creado en 1988 y adscrito a la Dirección General de Patrimonio Cultural, "cuyo principal objetivo es la conservación y restauración de bienes culturales muebles, así como del patrimonio documental y bibliográfico de Castilla y León". Igualmente ha reseñado su papel en el desarrollo de proyectos de investigación, innovación y estudios técnicos en el ámbito del patrimonio. En esta legislatura se han llevado a cabo 138 intervenciones en los distintos departamentos: pintura, escultura, documento gráfico, inorgánico, textil, entre otros.

El edificio que alberga el centro, concebido originalmente como residencia para investigadores del cercano archivo de Simancas, ha sido objeto de diversas intervenciones a lo largo de los años. No obstante, la evolución de las necesidades técnicas, funcionales y normativas hacía necesaria una actuación integral que permitiera adaptar tanto el inmueble como la parcela a los requerimientos actuales.

LA INTERVENCIÓN

Las obras que se han llevado a cabo han comprendido la ampliación del edificio mediante la construcción de un nuevo volumen adosado a la fachada noreste, que facilita el acceso de mercancías mediante un nuevo punto de entrada rodado, mejorando las operaciones logísticas del centro. Este nuevo volumen está adaptado a la normativa de accesibilidad actual y permite una redistribución interior para optimizar el uso de los espacios, especialmente en las áreas destinadas a talleres de restauración.

El proyecto también ha puesto especial énfasis en la integración del edificio en su entorno paisajístico, aprovechando su ubicación privilegiada sobre el valle del Pisuerga. La intervención apuesta por una arquitectura funcional y eficiente, donde la luz natural juega un papel fundamental tanto en el diseño como en la actividad diaria de los restauradores, favoreciendo condiciones óptimas de trabajo y reduciendo el consumo energético.

En esta línea emprendida para transformar el CCRBC en agente de investigación e innovación, se impulsa también la mejora de sus capacidades técnicas, así como la adquisición de recursos tecnológicos. En este sentido, recientemente se ha contratado la adquisición de un equipo de microscopio electrónico de barrido con detector de rayos X con EDS, que permitirá el análisis elemental de pigmentos aplicados sobre madera y otros materiales orgánicos, típicos en obras y objetos patrimoniales, así como de un vehículo equipado como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio para la obtención de datos de bienes muebles e inmuebles, que permitirá disponer de un sistema de evaluación de bienes culturales flexible, adaptable a las circunstancias sobre el terreno y que facilitará una gestión patrimonial inteligente, eficaz y eficiente.

Ambos han sido adquiridos en el marco del Proyecto KHN RETECH, puesto en marcha por la Junta de Castilla y León en colaboración con el Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia. Este proyecto servirá para virar la gestión tradicional del patrimonio cultural hacia una gestión digital integral, donde cobra importancia la conservación preventiva. La propuesta contempla la aplicación de variadas tecnologías disruptivas e innovadoras.