La Junta lanza una nueva convocatoria de becas para los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores

VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León establece para este curso por primera vez una convocatoria específica para el alumnado matriculado en un grado o máster de enseñanzas artísticas superiores durante el curso 2025-2026.

La consejería de Educación ha consignado un presupuesto que asciende a 170.000 euros para unas ayudas al estudio que complementarán las estatales, al igual que ocurre con las becas universitarias.

Actualmente, cursan estos estudios en los centros de la Comunidad cerca de 940 alumnos de los grados en enseñanzas artísticas superiores de Conservación y Restauración de Bienes Culturales -- especialidades de Bienes Arqueológicos, Pintura, Textiles, Documento Gráfico, Escultura--, de Diseño --especialidades de Moda, Producto, Gráfico e Interiores-- de Música --especialidades de Musicología, Interpretación, Composición-- y de Arte Dramático --especialidades de Interpretación y Dirección escénica y Dramaturgia--, y los másteres en Enseñanzas Artísticas de Interpretación Musical y Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea.

La convocatoria cuenta con las modalidades de aprovechamiento académico y la de renta. En el primer caso, la Administración autonómica destinará 93.854 euros y los beneficiarios, entre otros requisitos, deben tener en 2024 una renta familiar neta inferior a 14.818 euros para un miembro computable, 25.2193 euros para dos miembros computables, 34.332 para tres, 40.773 para cuatro, 45.572 para cinco, 49.196 para seis, 52.780 para siete, 56.348 para ocho.

A partir del octavo miembro se añadirán 3.561 euros por cada nuevo miembro computable. Además, en el caso de alumnos matriculados en enseñanzas de grado podrán solicitar esta ayuda sin tener 60 créditos matriculados, siempre que lo estén de todos los créditos que resten para la finalizar la titulación.

Por otro lado, la Consejería de Educación ha consignado 76.146 euros para la modalidad de renta, siendo 100 euros la cuantía mínima que percibirán los beneficiarios y 350 euros la máxima.

Asimismo, los estudiantes deben tener en 2024 una renta inferior a 13.898 euros para un miembro computable, 23.724 euros para dos, 32.201 euros para tres, 38.242 euros para cuatro, 42.743 euros para cinco, 46.142 euros para seis, 49.503 euros para siete, 52.850 euros para ocho. A partir del octavo miembro se añadirán 3.340 euros por cada miembro computable.

Finalmente, si no se agota el crédito en la concesión de alguna de estas modalidades, el remanente podrá ser aplicado para financiar la otra.

En caso de existir disponibilidad presupuestaria suficiente para atender las cuantías mínimas fijadas para cada modalidad, se procederá al prorrateo entre los beneficiarios del importe global máximo destinado, con el límite de la cuantía máxima.

Los estudiantes que deseen optar a estas ayudas deberán cumplimentar la solicitud a través del formulario disponible en el apartado 'Becas, Ayudas y Subvenciones: Alumnado no Universitario' del Portal de Educación o en la sede electrónica de la Administración . Las solicitudes deberán registrarse de forma electrónica o presencial hasta el 25 de noviembre y su resolución se producirá en torno al mes de abril de 2026.