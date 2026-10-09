Junta lanza una nueva edición de 'Corresponsales Juveniles' para difusión de información en centros educativos

VALLADOLID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de la Junta de Castilla y León ha publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León una nueva edición del programa 'Corresponsales Juveniles' para el curso 2026-2027, cuyo periodo de inscripciones se encuentra abierto para sumarse a una iniciativa que organiza la Dirección General de Juventud.

El pasado curso participaron más de 650 alumnos de institutos y universidades de la Comunidad. El objetivo es que los propios alumnos se encarguen de trasladar información de relevancia (becas, programas como Erasmus +, actividades culturales o de voluntariado) a sus propios compañeros a través de una sólida red que utiliza distintas vías de comunicación.

El programa de 'Corresponsales' cuenta en esta edición con un completo calendario de eventos culturales y de formaciones específicas, que abordarán cuestiones esenciales para el futuro de los jóvenes. También se va a llevar a cabo una orientación académica y profesional para ayudar a los corresponsales a enfocar su futuro.

El objetivo es dar a conocer el contenido y las posibilidades laborales derivadas de las titulaciones juveniles que ofrece el sector en la Comunidad, pero también se pondrá el foco en la información sobre nichos de empleo infrarrepresentados en el panorama sociolaboral, como puede ser la demanda de relevo generacional en un elevado número de oficios y titulaciones, especialmente en el ámbito rural.

De este modo, los corresponsales adquieren conocimientos técnicos a la vez que desarrollan competencias transversales, como la creatividad, el pensamiento crítico o la capacidad de liderazgo.

Además, el programa continuará los encuentros presenciales en los que los jóvenes intercambian ideas y experiencias, comparten inquietudes y retos y presentan sus particulares proyectos personales.

Los propios participantes se asesoran, orientan y apoyan, aunque la Dirección General de Juventud cuenta también con expertos en el mundo de las comunicaciones presentes en estas actividades.

SER CORRESPONSAL

'Corresponsales Juveniles' partió de una necesidad centrada en que gran parte de la información de relevancia para los adolescentes y jóvenes no llegaba a su público objetivo de manera directa. Es por ello que la Junta lanzó la figura del corresponsal, que forma parte de una red que se dedica a trasladar todas esas actividades de interés a sus compañeros de instituto o centro universitario.

Esta difusión de la información juvenil se ha acompañado de un refuerzo en las redes sociales del ámbito de Juventud, consolidando nuevos canales como 'TikTok' o 'WhatsApp'. Con ello, se configura como un espacio clave para el fomento de la participación y para la adquisición de habilidades que serán muy útiles en el futuro de los corresponsales.

El programa está dirigido a jóvenes de entre 14 y 30 años, preferentemente estudiantes de cuarto curso de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional y universitarios matriculados en universidades de Castilla y León.

Todos los interesados pueden integrarse en la red de 'Corresponsales Juveniles' poniéndose en contacto con el Instituto de la Juventud de Castilla y León, bien a través del correo electrónico corresponsalesjuveniles@jcyl.es, bien mediante 'WhatsApp' en el 640741779.

Además, se mantendrán las ventajas de siempre para todos los participantes, como la obtención gratuita del Carné Joven durante un año y la certificación de haber formado parte del programa como una iniciativa de voluntariado juvenil.