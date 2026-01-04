La Junta liberará nueve ejemplares de lince ibérico en el Cerrato Palentino en primavera

Archivo - Ejemplar de Lince Ibérico. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta liberará en primavera nueve ejemplares de lince ibérico procedentes del programa de cría en cautividad de la especie, que se unirán a los liberados en el Cerrato Palentino a lo largo de 2025 que permanecen con vida.

En concreto, son cinco los ejemplares que viven en la zona, pues de los nueve liberados el año pasado cuatro murieron, tres por atropello (A-67, P-405 y P-412) y un ejemplar ahogado en el Canal de Villalaco.

Sobre la nueva suelta, primero se procederá a la liberación de dos ejemplares adultos, ya en instalaciones de presuelta del Cerrato palentino. Se trata de un macho y una hembra, Fausto y Nala, procedentes del centro de cría en cautividad de Silves, en Portugal, y de Zarza de Granadilla, en Cáceres, respectivamente.

Estos ejemplares han completado ya su etapa reproductiva en los centros de cría y se reintroducirán en el marco de un programa experimental ya iniciado en otros territorios en años anteriores, como en Andalucía (Parque Nacional de Doñana), en Extremadura, o en la Región de Murcia.

Los ejemplares permitirán reforzar y estabilizar el hábitat de la especie en el Cerrato palentino, para favorecer el establecimiento de otros linces liberados en el marco del proyecto de reintroducción, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Al igual que el resto de ejemplares liberados, también estarán equipados con un sistema de seguimiento GPS que permitirá analizar su adaptación en el medio natural.

BALANCE DEL PRIMER AÑO DE REINTRODUCCIÓN

Con la muerte de Venadillo hace escasos días, son cuatro los ejemplares fallecidos de los nueve linces liberados durante el primer año del proyecto.

Estos valores de supervivencia, del 56 por ciento en el Cerrato Palentino en 2025, son acordes con los valores medios de supervivencia para proyectos de reintroducción del lince ibérico en la península Ibérica, y superiores a la reportada para otros proyectos de reintroducción de felinos nacidos en cautividad (del 45 por ciento).

Por ello, a pesar de lamentar estas muertes, los datos observados con la telemetría y seguimiento GPS de los ejemplares reintroducidos, hace que el balance de este primer año sea "muy positivo", ha indicado la Junta.

En este sentido, ha apuntado que se ha comprobado el "buen funcionamiento" con el asentamiento en el área de reintroducción de prácticamente todos los linces liberados, consecuencia de la "gran calidad del hábitat y de su principal presa, como es el conejo".

Todo ello, en el primer área de reintroducción de la península Ibérica situada en el norte de la Península, lo que ha constituido un "hito" en la conservación de la especie en España, "de gran importancia en las estrategias desarrolladas actualmente para la ampliación del área de distribución de la especie y la recuperación de antiguos territorios".

Además, la Junta ha recordado que en 2025 ha ejecutado y puesto en marcha numerosas actuaciones en el territorio, tanto para la mejora de hábitats en montes públicos y privados, firma de convenios de colaboración con propietarios particulares y titulares de cotos de caza así como actuaciones para la reducción de la mortalidad no natural con un importe superior a los 2 millones de euros.

Dentro de esta inversión, cabe destacar las licitaciones de los proyectos de vallado de las carreteras P-405 y P-412 por importe superior a 1,3 millones. También se ha iniciado recientemente, tras los correspondientes procesos de contratación pública, los trabajos de vallado en la P-405.

Por su parte, el proyecto de vallado en un tramo de la P-412 está en proceso de adjudicación y se espera que se puedan iniciar los tramos a lo largo del próximo mes de enero.

Además, se ha instalado ya señalización específica en todas las carreteras autonómicas del área de reintroducción.

En esta línea, tambien se está desarrollando un proyecto de innovación tecnológica que consiste en una prueba piloto para comprobar la eficacia de la tecnología de sensores de fibra óptica, o fotónica, en la monitorización en tiempo real de fauna silvestre y, concretamente, de ejemplares de lince ibérico.

Esta metodología puede facilitar la identificación de las especies que atraviesen un punto determinado mediante la detección de las micro-vibraciones acústicas generadas por cada animal al desplazarse sobre la fibra óptica y, así, aplicar las medidas preventivas correspondientes.

Respecto de la A-67, la Junta y la Demarcación de Carreteras del Estado colaboran activamente en los trabajos de desbroce y trituración, huroneo de conejos en los taludes y adecuación de pasos inferiores entre otras actuaciones, ha agregado el Ejecutivo autonómico.

A estas inversiones, dirigidas fundamentalmente a la reducción de la mortalidad no natural, se unen otras como la construcción de mudas de cuarentena en el CRAS de Valladolid, cuya ejecución se espera finalizar este mes de enero, y que ha supuesto también una inversión superior a los 400.000 euros.

'GUARDIANES DEL LINCE'

Otro proyecto ya adjudicado por la Junta consistirá en el desarrollo de un plan de educación ambiental asociado al proyecto de reintroducción del lince ibérico en Castilla y León, dentro del proyecto educativo denominado 'Guardianes del Lince'.

Este plan se desarrollará durante el próximo año (cursos escolares 2025-2026 y 2026-2027) en centros de Educación Primaria que abarcan desde 1.º hasta 6.º y, en el caso de los institutos de Educación Secundaria, con el alumnado de 1.º de ESO, tanto en centros escolares del Cerrato palentino como próximos al área de influencia de la zona de reintroducción del lince.

El objetivo es que el impacto educativo se vincule directamente al territorio donde se está desarrollando el proyecto de conservación.