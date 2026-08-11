Junta licita por 18,3 millones las obras de la central de biomasa para 7.000 viviendas y 40 edificios de Segovia

SEGOVIA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha licitado hoy las obras de ejecución de la central de generación de energía térmica con biomasa de la red de calor sostenible de Segovia, con un presupuesto de 18,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

La nueva central suministrará calefacción y agua caliente sanitaria a unas 7.000 viviendas y 40 edificios del sector terciario de la capital segoviana.

El proyecto permitirá avanzar en la sustitución de combustibles fósiles por una fuente de energía renovable, autóctona y sostenible, al tiempo que contribuirá a reducir la dependencia energética y las emisiones contaminantes.

La central contará con una potencia térmica nominal de 28,4 MW, mediante tres calderas de biomasa de última generación y utilizarán como combustible astilla forestal de origen sostenible y tendrán capacidad para generar hasta 75 millones de kWh de energía térmica al año.

Para su ubicación se ha elegido una parcela ubicada en el plan regional para la ampliación del Complejo Asistencial de Segovia que cuenta con una superficie de 5.806 metros cuadrados y el edificio de la central ocupará 3.514 metros cuadrados.

La instalación estará distribuida en tres zonas diferenciadas destinadas al almacenamiento de biomasa, a las calderas y los equipos de bombeo y a los usos administrativos y sistemas generales.

Las tres calderas estarán equipadas con avanzados sistemas de tratamiento de emisiones y de recogida de cenizas e incorporará asimismo sistemas de telegestión y control que permitirán adaptar el funcionamiento de la instalación a la demanda térmica de los edificios conectados.

La central será el punto de partida de una red urbana de distribución de calor de aproximadamente 26 kilómetros de longitud que transportará agua caliente mediante tuberías de acero hasta los edificios conectados al sistema.

La primera fase de la red se encuentra actualmente en proceso de obtención de las correspondientes licencias y permisos municipales, con el objetivo de proceder a su licitación a corto plazo. El despliegue de la red de calor abarcará distintas zonas de los barrios de Santo Tomás, Cristo del Mercado, Santa Eulalia, San José y La Albuera.