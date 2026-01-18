La Junta licita la instalación de casi 150 contenedores antioso en León y Palencia

Contenedor antioso del plan de recuperación del oso pardo en Castilla y León de la Consejería de Medio Ambiente y la Fundación Patrimonio Natural. - JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

LEÓN, 18 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha licitado el suministro e instalación de casi 150 contenedores antioso en León y Palencia por un importe de 428.213 euros.

Durante las últimas décadas, las poblaciones cantábricas de oso pardo (Ursus arctos) han experimentado un crecimiento fruto de las diferentes acciones para su conservación llevadas a cabo por las cuatro Comunidades Autónomas que comparten el ámbito de distribución de esta especie en la Cordillera Cantábrica.

Este aumento de los números poblacionales ha generado una mayor conflictividad entre las poblaciones humanas y esta especie, que ve en la basura una fuente de alimento muy rentable por diferentes motivos.

En concreto, esta siempre está disponible, independientemente de la estación del año y de las condiciones ambientales; es predecible, tanto en el espacio como en el tiempo, debido a que los contenedores se colocan rutinariamente a la misma hora y en los mismos lugares y, además, está muy concentrada, de manera que pasar de un contenedor al siguiente requiere un esfuerzo mínimo, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Con estas premisas, junto a la capacidad del oso de adaptarse y modificar su comportamiento, se ha puesto en marcha este proyecto de contenedores antioso, que busca influir en su comportamiento y evitar que estos animales se habitúen a la presencia humana o se vean condicionados a esta "cercanía" de alimentos.

La iniciativa consiste, en primer lugar, en realizar un inventario de los contenedores ubicados en las localidades dentro del área de distribución de esta especie, así como un análisis del sistema de recogida de residuos y las mancomunidades o ayuntamientos que lo gestionan.

Posteriormente, se lleva a cabo el análisis espacial del riesgo de utilización de los contenedores de basura por parte de osos en la Comunidad.

Con toda esta información, se han identificado los contenedores de mayor riesgo para equiparlos con cubrecontenedores antioso fabricados en madera tratada con el fin de que quede integrado y de que tenga un aspecto más acorde a la zona donde se va a instalar, zonas de alto valor ambiental.

Asimismo, en la parte frontal se instalan dos puertas (de tablero fenólico), cada puerta con tres bisagras y por cada par de puertas habrá dos pasadores, y una trampilla abatible y con cierre por gravedad para tirar la basura para cada contenedor.

El cubrecontenedor estará cerrado por la parte superior, laterales y trasera de forma rígida, además, se cubre el "tejado" de estos con una cobertura de tejas asfálticas para ofrecer una mayor protección frente a los agentes climáticos.

En total, se instalarán 95 cubrecontenedores simples (para un solo contenedor de basura) y 49 cubrecontenedores dobles (para dos contenedores de basura) repartidos por las provincias de León y Palencia en zonas estratégicas de presencia de oso.

Esta actuación complementa al resto de líneas de trabajo que desarrolla el ejecutivo autonómico para favorecer la coexistencia del oso con las actividades humanas, tales como el desarrollo de medidas aversivas sobre osos en entornos urbanos o periurbanos por agentes medioambientales, celadores de medio ambiente y la Patrulla Oso de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, el desarrollo del plan de captura y marcaje con emisores GPS o la cesión de pastores eléctricos para la protección de cuadras y huertas en el entorno de los pueblos.