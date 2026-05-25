La Junta licita la redacción del proyecto del polígono industrial 'Camino Francés' en Burgos - JCYL

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACyL), ha licitado el servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto y la dirección de las obras de urbanización del polígono industrial 'Camino Francés', en el término municipal de Burgos.

El contrato cuenta con un presupuesto de 180.000 euros más IVA y un plazo de ejecución de 21 meses, según ha informado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El objeto del contrato es la asistencia técnica para la redacción del proyecto constructivo, así como la asistencia técnica a la dirección de las obras durante la fase de urbanización del polígono industrial, incluidos los trabajos de coordinación de seguridad y salud.

Con esta actuación se desarrolla el Plan Regional de Ámbito Territorial (PRAT) del polígono, actualmente en sus últimos trámites, que permitirá iniciar su desarrollo urbanístico y la gestión de los suelos resultantes.

El ámbito del Plan Regional se corresponde con un conjunto de terrenos rústicos situados en el extremo noroeste del término municipal de Burgos, en el límite con el término de Tardajos. Se localizan entre el trazado del ferrocarril de alta velocidad, el curso del río Arlanzón y su encuentro con el Ubierna, y la autovía A-231.

Además, se sitúan en el entorno inmediato del núcleo de Villalonquéjar y de su polígono industrial, con una "excelente accesibilidad" al centro urbano a través de la Avenida de Villalonquéjar.

El parque empresarial en proyecto está próximo al nudo de las carreteras A-231 y BU-30, articulado mediante la vía autonómica BU-600, desde la que se accede al recinto y a la EDAR recientemente ampliada.

Presiamente esta ubicación y los accesos a la misma convierten el 'Camino Francés' en un enclave "idóneo" para la implantación industrial y para dar respuesta a la necesidad de más suelo industrial que demanda el tejido productivo.

La actuación conlleva una inversión prevista para su desarrollo de 3.100.000 euros. La ordenación detallada del sector en el ámbito del Plan Regional permitirá genera un total de 287.927,92 metros cuadrados de superficie total, de los que 225.853,93 metros cuadrados corresponderán a suelo industrial neto, con una edificabilidad de 141.666,53 metros cuadrados.

Además, se contemplan 29.998,55 metros cuadrados destinados a espacios libres públicos, 11.555,80 metros cuadrados para equipamientos públicos y 20.519,64 metros cuadrados de viario público.