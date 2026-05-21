La Junta mantiene el compromiso de implantar la gratuidad de la primera matrícula universitaria el próximo curso

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VALLADOLID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha mantenido el compromiso del Ejecutivo autonómico de poner en marcha la gratuidad de las primeras matrículas universitarias de cara al próximo curso escolar 2026-2027.

En concreto, se trata de una medida anunciada por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el pasado mes de febrero.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha confirmado que la Consejería de Educación trabaja en la articulación de esta iniciativa reglamentaria. "Nuestro compromiso es la gratuidad del primer curso en las universidades públicas de Castilla y León, y en eso estamos", ha aseverado el portavoz.

El representante de la Administración autonómica ha remarcado que el objetivo de la Junta es asegurar la aplicación efectiva de la bonificación para el periodo lectivo que comenzará tras el verano. "Nuestro objetivo es que se pusiera en práctica para el curso 2026-2027. Se está trabajando por parte de la Consejería de Educación", ha explicado el consejero.

"Estamos todavía en el mes de mayo y esperamos cuanto antes definir todo el procedimiento para que lo podamos llevar a cabo dentro de las competencias que nos corresponden como Junta de Castilla y León", ha concluido.