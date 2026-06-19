Junta mantiene una reunión de coordinación con la patronal de avicultura para abordar el foco de enfermedad de Newcastle

Reunión del consejero de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con representantes de la asociación de empresas de Avicultura. - JCYL

VALLADOLID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental de la Junta de Castilla y León, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido hoy una reunión de coordinación con representantes de la Asociación Castellano Leonesa de Empresas de Avicultura (Asclea) para analizar la situación tras la declaración, el pasado 15 de junio, de un foco de la enfermedad de Newcastle en una explotación avícola de Aldea de San Miguel (Valladolid).

Según han informado fuentes de la Junta de Castilla y León, durante el encuentro el consejero ha informado sobre la evolución de la situación epidemiológica en las explotaciones y ha conocido las propuestas planteadas por el sector para abordar esta enfermedad.

Entre ellas, se ha señalado la posibilidad de importar una vacuna procedente de Estados Unidos que ofrezca protección frente al genotipo aislado en la Comunidad Valenciana y que, por lo tanto, "podría resultar eficaz en las explotaciones de Castilla y León, así como mejorar la interlocución con los países importadores de huevos y productos avícolas".

Asimismo, en la reunión se ha abordado la necesidad de "intensificar, en coordinación con los servicios veterinarios oficiales de la Consejería", la vigilancia "activa y pasiva" en las explotaciones avícolas de Castilla y León y la realización de analíticas en los laboratorios que determine la Administración autonómica con el objetivo de favorecer la detección de posibles focos de la enfermedad.

El consejero ha manifestado su disposición a trasladar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación "todas aquellas materias de competencia estatal y ha mostrado su apoyo a las iniciativas que ayuden a proteger la rentabilidad del sector avícola de Castilla y León".

Igualmente, ambas partes han acordado celebrar reuniones semanales de seguimiento para abordar la evolución de la situación epidemiológica y facilitar el funcionamiento diario de las granjas para no perjudicar su rentabilidad.