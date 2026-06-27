La Junta muestra su disposición al diálogo con CEOE para avanzar en medidas que refuercen la competitividad de empresas

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante un encuentro institucional con la Junta Directiva de CEOE Castilla y León presidida por Santiago Aparicio - JCYL

VALLADOLID, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha mostrado su disposición al diálogo con CEOE Castilla y León para avanzar en medidas que refuercen la competitividad de las empresas, la inversión, la disponibilidad de suelo y energía, la simplificación administrativa, la formación y retención del talento, la productividad y la competitividad empresarial, así como a trabajar para dar respuesta a retos planteados por el sector empresarial como el absentismo laboral.

Así lo ha puesto de manifiesto durante un encuentro institucional con la Junta Directiva de CEOE Castilla y León presidida por Santiago Aparicio, con el fin de conocer las principales inquietudes y prioridades del tejido empresarial de la Comunidad.

Suárez-Quiñones ha destacado la filosofía que ha llevado a situar la competencia de Universidades en esta Consejería, que pretende mejorar los mecanismos de la transferencia del conocimiento Universidad-Empresa y la adecuación entre la demanda empresarial y la oferta universitaria, a través de la mejora de la competitividad empresarial, acceso a la innovación, la captación y retención del talento, la mejora de la empleabilidad, la reinversión científica y, en definitiva, un mejor y mayor asentamiento empresarial y desarrollo económico y social.

El consejero ha ofrecido a CEOE tratar con profundidad los distintos temas de preocupación empresarial en un próximo encuentro al efecto.