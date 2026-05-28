La Junta nombra a Pilar Garcés García rectora de la Universidad de Valladolid

Archivo - Pilar Garcés, candidata a presidir el Rectorado de la UVa. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha nombrado oficialmente rectora de la Universidad de Valladolid (UVA) a la catedrática de Filología Inglesa Pilar Garcés García, según ha informado la institución autonómica. Con este trámite preceptivo, anterior a la toma de posesión que se celebrará el próximo mes de junio, la candidata electa ejercerá sus funciones durante un mandato de seis años.

Garcés García se ha convertido de este modo en la primera mujer que ostentará este cargo en la historia de la universidad vallisoletana. El nombramiento se ha producido tras las elecciones al rectorado celebradas el pasado 14 de mayo, en las que la candidata se impuso en segunda vuelta a Carmen Camarero al obtener el 52,57 por ciento de los votos emitidos. Tras el posterior acuerdo de la Junta Electoral, la docente fue proclamada candidata electa.

Garcés García es catedrática de la Universidad de Valladolid y ha acumulado una trayectoria académica, investigadora e institucional de más de treinta años. En su carrera ha destacado en ámbitos como el liderazgo universitario, la internacionalización, la transferencia del conocimiento y el diseño de políticas científicas y educativas.

En el apartado científico, ha sumado tres sexenios de investigación y uno de transferencia, ha publicado más de sesenta obras y ha ejercido como investigadora principal en proyectos de escala regional, nacional y europea, coordinando redes internacionales de colaboración.

Asimismo, ha desarrollado una notable proyección internacional a través de estancias y colaboraciones en universidades de Europa, Estados Unidos y Japón, además de participar en iniciativas internacionales sobre la contribución de la universidad en el desarrollo de políticas públicas.

En materia de gestión, ha desempeñado puestos de responsabilidad en la propia UVA, donde ha sido secretaria general, vicerrectora de Relaciones Internacionales e Institucionales y directora del departamento de Filología Inglesa.

En la administración autonómica de Castilla y León, ha ocupado los cargos de directora general de Universidades e Investigación, viceconsejera de Universidades e Investigación y comisionada para la Ciencia y Tecnología. Su labor académica y profesional ha sido reconocida previamente con distinciones como el Premio Extraordinario de Licenciatura y el Premio Extraordinario de Doctorado.