La Junta ofrecerá el próximo curso formación a familias para reforzar competencias y promover su implicación educativa

Archivo - Niños y padres hacen cola para entrar al colegio el primer día de clase. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, ofrecerá formación a las familias durante el curso 2025-2026 para reforzar competencias y promover su implicación educativa.

El Ejecutivo autonómico reconoce a las familias como un "elemento clave" para el éxito del sistema educativo de Castilla y León, tal y como reflejan los informes internacionales sobre calidad en la enseñanza.

Con el fin de "seguir fortaleciendo" esta cooperación, la Consejería de Educación ha promovido durante el curso escolar 2024-2025 planes de formación directa y presencial para los progenitores del alumnado de la Comunidad en materias demandas por la comunidad educativa y de interés actual, tales como el uso correcto del teléfono móvil y el bienestar emocional.

Dichas acciones formativas se han llevado a cabo tanto en la modalidad online como presencial, con la participación de las familias en el Plan de Seguridad y Confianza Digital, al que se han vinculado 636 centros educativos y ha alcanzado la implicación de 8.205 padres y madres de alumnos.

De cara al próximo curso, el plan de formación dirigido a las familias del alumnado incluirá mayor oferta temática y se centrará en fomentar la estructura participativa en el sistema educativo, además de la difusión e información de planes y programas dirigidos por la Consejería, según ha indicado esta en un comunicado recogido por Europa Press.

Por otro lado, para fomentar el desarrollo de acciones formativas promovidas desde las asociaciones de madres y padres de alumnos objeto de subvención en las correspondientes convocatorias, se contará con un presupuesto que alcanzará los 120.000 euros y 50.000 euros para Confederaciones y Federaciones de Ampas.