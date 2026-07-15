La Junta pondrá en marcha un nuevo bono de 300 euros y ampliará otras ayudas en un 'Kit de autónomos'

VALLADOLID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado un nuevo bono de 300 euros y la ampliación de otras ayudas en el marco de un 'Kit de autónomos' para "aliviar" las "cargas y prejuicios" que estos sufren por las medidas del Gobierno central que les "presionan".

En su comparecencia en las Cortes, el consejero ha destacado el lanzamiento de este kit que engloba líneas de ayudas destinadas a favorecer el emprendimiento, consolidar la actividad y facilitar el relevo generacional de miles de negocios en Castilla y León.

Entre las principales novedades, destaca la ampliación de la ayuda para sufragar las cuotas de la Seguridad Social de los nuevos autónomos, que se ampliará de 18 a 24 meses, y marca una "cuota cero" durante los dos primeros años de actividad.

Para el relevo generacional, se duplicarán las ayudas destinadas a garantizar la continuidad de negocios mediante el programa RELEVACyL, ya que se elevará la ayuda mínima desde los 10.000 hasta los 20.000 euros, cantidad que podrá alcanzar los 30.000 euros cuando el nuevo titular sea una mujer o el negocio se ubique en el medio rural, ha detallado el consejero.

Esta actuación se complementa con la plataforma digital que pone en contacto a quienes deseen traspasar su negocio con nuevos emprendedores, ha detallado el consejero.

Otro apoyo para los autónomos será el Bono Recupera-T, destinado a financiar las cuotas de la Seguridad Social de los trabajadores autónomos durante los periodos de incapacidad temporal en los que siguen obligados a asumir ese coste pese a encontrarse de baja médica.

Igualmente, y como una de las nuevas medidas, se implantará un Bono Autónomos consistente en una ayuda directa de 300 euros destinada a "aliviar" parte del incremento de costes que soportan los trabajadores por cuenta propia derivados del aumento de cotizaciones, cargas laborales y obligaciones administrativas impuestas por el Gobierno de España.

En este sentido, Suárez-Quiñones ha expresado su "compromiso" a los autónomos, un colectivo "prioritario" en la Comunidad.

Por otro lado, en materia de Economía Social ha detallado que la consejería mantendrá su apuesta por esta como uno de los instrumentos "fundamentales" para generar empleo estable, inclusión laboral, favorecer la cohesión territorial y fijar población, especialmente en el medio rural.

De este modo, tras movilizar cerca de 175 millones de euros durante la anterior legislatura para fortalecer este modelo empresarial, la Junta elaborará el II Plan Estratégico de Fomento de la Economía Social 2026-2030, que dará continuidad al trabajo realizado y permitirá promover cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas de inserción.

Entre las actuaciones previstas figuran el apoyo continuado a la Cátedra de Cooperativismo y Economía Social de la Universidad de Valladolid; la modernización del Portal de Economía Social; nuevas campañas de difusión y la participación en proyectos europeos dirigidos a favorecer la fijación de población, y el desarrollo económico del medio rural.

Además, se reforzará el apoyo a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción, con el facilitamiento de la incorporación laboral de personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y el favor a su acceso al mercado ordinario de trabajo.