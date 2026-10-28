La Junta pone a disposición todos los medios sanitarios para colaborar ante la "dolorosa tragedia"

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos (centro izquierda), en el Colegio de Médicos de León. - EUROPA PRESS

LEÓN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad y Bienestar Social de Castilla y León, Alejandro Vázquez Ramos, ha ofrecido "disposición absoluta" a Castilla-La Mancha de los medios sanitarios necesarios para colaborar ante la "dolorosa tragedia" producida por el choque de dos trenes en el municipio de Urda (Toledo).

"Hemos puesto a disposición, tanto de la comunidad de Castilla-La Mancha como de los ciudadanos de esta comunidad, nuestros medios aéreos de emergencia sanitaria, nuestros medios terrestres, así como nuestro personal, que está a disposición absoluta del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha para todas aquellas actuaciones que tuviera que realizar y que pudiera necesitar de nuestra colaboración", ha recalcado.

Alejandro Vázquez ha lamentado el suceso y ha expresado su solidaridad y acompañamiento hacia el Gobierno de Castilla-La Mancha y la población de la Comunidad.

La Junta de Castilla y León ha enviado dos helicópteros de Segovia y Ávila solicitados por el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) y aportará lo que sea requerido para colaborar. Al respecto, fuentes de la Consejería de Sanidad han expresado que por el momento no se han aportado camas porque no han sido demandadas.

Además, las mismas fuentes han señalado que no se enviarán pacientes de Ávila a Talavera de la Reina, como establece el concierto sanitario entre ambos territorios, para dejar esas camas disponibles para los servicios sanitarios de Castilla-La Mancha.

Alejandro Vázquez se ha pronunciado de este modo en el Colegio de Médicos de León, donde ha participado en la Jornada de Consejeros de Sanidad organizada por el Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León, en la que estaba prevista la asistencia del responsable del área en Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, que debido al suceso no ha podido acudir.