La Junta pone en marcha la nueva depuradora de aguas residuales de Molinaseca (León) tras una inversión de 672.911 euros

La Junta de Castilla y León pone en marcha la EDAR de Molinaseca tras una inversión superior a 670.000 euros

LEÓN, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta pone en marcha la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de la localidad leonesa de Molinaseca tras una inversión superior a 670.000 euros, una infraestructura que garantiza el correcto tratamiento de las aguas y sustituye a la instalación anterior, que resultaba "insuficiente" para cumplir los estándares normativos.

La actuación ha supuesto una inversión total de 672.911,92 euros, financiada mediante un modelo de colaboración en el que la Junta aporta el 40 por ciento, la Diputación de León el 40 por ciento y el Ayuntamiento de Molinaseca el 20 por ciento.

La depuradora, diseñada para 1.499 habitantes equivalentes, incorpora tecnología de contactores biológicos rotativos (biodiscos) y procesos completamente automatizados que permiten su supervisión remota, garantizando eficiencia energética y continuidad en el tratamiento.

Con motivo de la puesta en funcionamiento, el delegado territorial, Eduardo Diego, y el alcalde del municipio, Alfonso Arias, han visitado las instalaciones de esta infraestructura que será explotada durante 25 años por Somacyl, lo que permitirá un mantenimiento "especializado y sostenible".

En el marco de las actuaciones hidráulicas de Somacyl en la provincia de León, esta estación se suma a otras cinco depuradoras ya finalizadas: Molinaseca, Alija del Infantado, Cimanes de la Vega, Valtuille de Abajo y Villaquejida.

De manera paralela, la Administración autonómica impulsa el Programa de Depuración para núcleos de menos de 500 habitantes equivalentes, con 72 depuradoras previstas en la provincia y una inversión total de 11,2 millones, de las cuales varias ya se encuentran en ejecución, como son Espinosa de la Ribera, San Feliz, Campohermoso, Aleje, San Pedro Bercianos y Pedredo, demostrando así el compromiso de la Junta con la mejora del saneamiento en pequeños municipios del medio rural.

Además, el Ejecutivo autonómico desarrolla actuaciones complementarias de abastecimiento, renovación de redes y digitalización, con el objetivo de mejorar la eficiencia del ciclo integral del agua, reducir pérdidas y modernizar la gestión hidráulica en toda la provincia.

A este respecto, la Junta ha destacado que estas inversiones reflejan su compromiso con la protección ambiental, la modernización de infraestructuras y la prestación de servicios básicos de calidad en todo el territorio leonés.