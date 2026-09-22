La Junta presenta en Madrid su oferta MICE y prevé superar los 250 encuentros comerciales.

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo de la Junta de Castilla y León, Ignacio Sicilia, ha participado este martes en Madrid en la Jornada Profesional 'Castilla y León. Destino de reuniones y congresos', organizada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte en el espacio WPP Academy y a través de la cual la Administración autonómica espera alcanzar más de 250 reuniones comerciales orientadas a potenciar el turismo de eventos, congresos y viajes de incentivos.

El encuentro, desarrollado bajo la marca de cooperación 'MICE Castilla y León', ha reunido a destacadas empresas y agencias del sector de la capital española con el objetivo de impulsar la comercialización y dar a conocer la oferta turística de reuniones de la Comunidad.

La iniciativa ha contado con la presencia de más de 50 profesionales de ambas comunidades y se ha articulado a través de un 'workshop' de trabajo. En la cita han participado representantes de Conventions Bureaux de las capitales de provincia, Hoteles Premium del ámbito rural, Posadas Reales y Rutas del Vino de Castilla y León. A través de este encuentro, la Administración autonómica espera alcanzar más de 250 reuniones comerciales orientadas a potenciar el turismo de eventos, congresos y viajes de incentivos.

Durante la jornada se han llevado a cabo diversas actividades dirigidas a fomentar el 'networking' y poner en valor el potencial enogastronómico de Castilla y León, además de realizarse una presentación de los recursos e instalaciones MICE más representativos de la región. Desde la Consejería se ha puesto el foco en el mercado madrileño por su proximidad y por ser el principal emisor de viajeros hacia la Comunidad, alcanzando en 2025 el 28,56 por ciento del total de emisiones corporativas y turísticas.

Esta acción promocional se enmarca dentro del Plan de Promoción MICE Castilla y León 2026. La siguiente cita prevista en el calendario del plan consistirá en una Jornada Encuentro con Sociedades Médicas que se celebrará en el Palacio de Congresos Fórum Evolución de Burgos los días 8 y 9 de octubre, organizada en colaboración con la Event Managers Association (EMA), e incluirá un encuentro entre Conventions Bureaux de las capitales de provincia el último día de la jornada.

El turismo MICE constituye un segmento con elevado potencial de crecimiento y desestacionalización en la industria turística española. Según el último informe del Spain Convention Bureau, la industria de reuniones generó un volumen de negocio en España de 14.830 millones de euros en 2025, lo que ha supuestamente un incremento del 3,7 por ciento respecto al ejercicio anterior. Asimismo, la cifra de viajeros ha alcanzado los 10,67 millones, con un gasto medio diario de 388,5 euros por turista de negocios, situando al país en la tercera posición mundial del sector.