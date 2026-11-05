La Junta prevé 78 millones para Buscyl y mantendrá la bonificación del 25% de los bonos Avant con 6 millones

La consejera de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes - JCYL

VALLADOLID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Movilidad, Transformación Digital e Inteligencia Artificial prevé destinar un total de 78 millones para potenciar el modelo de movilidad gratuita Buscyl, lo que supondrá un crecimiento del 134,41 por ciento, una medida "pionera" en España que cuenta con casi 880.000 usuarios y más de 21.3 millones de viajes hasta el momento, al tiempo que mantendrá la bonificación del 25 por ciento de los bonos Avanta en 23 relaciones ferroviarias con una partida de seis millones.

Así lo ha trasladado la titular de Movilidad, Cristina Sanchidrián, durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, en la que ha detallado el proyecto de presupuestos de su departamento para 2027, que contará con 355,28 millones, un 18,61 por ciento más que en el último presupuesto.

De esta forma, la gratuidad del transporte público autonómico a través de Buscyl contará con una dotación de 78 millones en 2027, puesto que esta medida ha supuesto un "salto cualitativo" al generalizar la gratuidad del transporte público para las personas empadronadas en Castilla y León.

El proyecto presupuestario contempla también la continuidad de las ayudas para obtener el permiso de conducir, dirigidas a jóvenes de entre 18 y 30 años.

Las subvenciones podrán alcanzar hasta 900 euros, en función de la renta, y financiarán los gastos de matrícula, clases teóricas y prácticas y tasas de Tráfico.

El programa tiene una previsión global de doce millones de euros y su primera convocatoria, publicada el pasado septiembre, está dotada con cuatro millones.

Para el 2027 se convocarán nuevas subvenciones. Además, se contemplan 500.000 euros en ayudas para facilitar la obtención de permisos profesionales de conducción.

En el transporte ferroviario, la consejera ha comprometido que se mantendrá la bonificación del 25 por ciento de los abonos Avant en 23 relaciones ferroviarias, con una partida de seis millones de euros y un convenio con Renfe cuya vigencia se prolongará hasta 2030.

Además, ha explicado, continuarán las bonificaciones para los servicios de Media Distancia convencional entre Salamanca y Madrid, Soria y Madrid y Arévalo y Madrid.

A estas actuaciones se suma el convenio suscrito con la Comunidad de Madrid para abaratar los desplazamientos en autobús desde el Valle del Tiétar y el Alberche.

La aportación autonómica será de 300.000 euros en 2027 y permitirá implantar el título '10 viajes CyL', con descuentos del 25 % y apoyos adicionales para familias numerosas y personas con discapacidad.

BONIFICACIONES FERROVIARIAS

En lo que respecta a la bonificaciones ferroviarias, la consejera de Movilidad ha señalado que Castilla y León ha sido la "primera y única" Comunidad en implantar este tipo de bonificaciones que se va a prolongar hasta 2030.

El convenio actualmente moviliza ya 23,36 millones y con la próxima adenda que se encuentra en tramitación alcanzará los 24,4 millones, ha sostenido la titular de Movilidad, un punto en el que ha resaltado que la respuesta ciudadana ha sido "extraordinaria desde 2022".

"Solo en 2025 se vendieron casi 138.000 bonos, que han tenido especial incidencia en las relaciones Valladolid-Madrid, Segovia-Madrid y Palencia-Madrid", ha ahondado.

Junto a esta medida, también se mantendrá el apoyo a quienes no disponen de alta velocidad. En Media Distancia convencional, la Junta bonifica los trayectos entre Salamanca y Madrid, Soria y Madrid, y Arévalo --en la línea de Ávila-- y Madrid.

En estas conexiones la Consejería asume el 25 por ciento del precio de estos abonos, con una dotación de 50.000 euros en 2027 y una aportación global de 2,7 millones hasta junio de 2029. Además, el convenio podrá prorrogarse otros cuatro años.

"Ahora bien, el esfuerzo autonómico no puede sustituir las responsabilidades del Gobierno de España en materia ferroviaria.

Señorías, quiero expresar mi pesar por el grave accidente ferroviario y nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias", ha apostillado.

Tras la dimisión del ministro, ha asegurado que lo fundamental es que la respuesta institucional tenga la debida continuidad: esclarecer lo ocurrido, respetar la investigación y adoptar todas las medidas que sean precisas para reforzar la seguridad en los desplazamientos, además, de recuperar la confianza de los viajeros.

Asimismo, la Consejería de Movilidad mantendrá la demanda de la recuperación de servicios y paradas, mejores frecuencias y tiempos de viaje.

CONVENIO DEL TIÉTAR

Precisamente, la consejera de Movilidad ha aseverado que la política de movilidad pública exige "visión de Estado y centrarse en la búsqueda de soluciones útiles para las personas".

Por esta razón, las cuentas de su Departamento prevén impulsar la la cooperación entre administraciones, una "visión que se traduce en hechos" en el transporte por carretera con el convenio recientemente firmado por la Junta con la Comunidad de Madrid que permitirá abaratar los viajes en autobús desde el Valle del Tiétar y el Alberche.

La Consejería aportará un total de 1,2 millones hasta 2030, de los cuales 300.000euro corresponden al año 2027 en el marco de un convenio que se pondrá en marcha el título '10 viajes CyL' para ofrecer un descuento del 25 por ciento y apoyos adicionales a las familias numerosas y a las personas con discapacidad.