La Junta prevé realizar cerca de 1.500 actuaciones esta legislatura para garantizar la calidad del agua y depuración

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente y Energía de Castila y León llevará a cabo cerca de 1.500 intervenciones orientadas a asegurar el abastecimiento de calidad, la depuración completa del territorio y una gestión sostenible de los recursos hídricos.

Así lo ha señalado la consejera de Medio Ambiente y Energía de Castilla y León, María González Corral, quien ha presentado en las Cortes las principales líneas de su departamento para esta legislatura.

En lo relativo al abastecimiento y la digitalización, la Consejería ha proyectado once actuaciones en grandes mancomunidades de Salamanca, Burgos, Zamora, Ávila y Soria para beneficiar a 150.000 habitantes y tratar 13,5 millones de metros cúbicos anuales, junto con el despliegue de 80 mejoras en infraestructuras municipales y la instalación de 175.000 contadores digitales con telelectura.

Paralelamente, en el área de depuración, la consejera ha anunciado el objetivo de avanzar hacia el tratamiento completo de los vertidos mediante la finalización del programa de 225 depuradoras en núcleos de 500 a 2.000 habitantes y el impulso de 1.000 instalaciones en poblaciones de menos de 500 habitantes.

Además, en su intervención, la titular de Medio Ambiente ha destacado que, como herramienta clave para optimizar la gestión de este recurso, la Junta finalizará el Libro Blanco del Agua de Castilla y León en colaboración con la Universidad de Salamanca. Este documento ofrecerá un diagnóstico detallado de las necesidades del sector y se someterá a un proceso de participación pública.

Asimismo, Sánchez Corral ha insistido en la necesidad de establecer un marco sólido de colaboración entre administraciones locales y provinciales, que contará con la implicación de la Sociedad de Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl) para dar respuesta a la dispersión rural de la comunidad.

REIVINDICACIÓN AL GOBIERNO

Por otro lado, González Corral ha asegurado que Castilla y León mantendrá una postura reivindicativa ante el Gobierno de España para exigir la ejecución de las obras pendientes, una financiación suficiente y la simplificación administrativa.

La consejera ha manifestado que los planes hidrológicos estatales se deben plasmar en soluciones reales, reclamando inversiones prioritarias en regulaciones, prevención de inundaciones y recarga de acuíferos. De igual manera, ha señalado el propósito de reforzar el binomio agua-energía mediante el impulso de la eficiencia y las energías renovables.

Finalmente, el departamento que dirige González Corral ha planificado diversas acciones de restauración ambiental centradas en la recuperación de áreas degradadas por la actividad minera de carbón, entre las que sobresale la Gran Corta de Fabero por sus dimensiones. A esta línea se sumará el programa 'Entorno+', una iniciativa conjunta con diputaciones y ayuntamientos que arrancará en 2027 para mejorar el paisaje natural, urbano y fluvial de las localidades de menos de 20.000 habitantes.