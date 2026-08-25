La Junta recaba información sobre el Zambrana para elaborar pliegos "lo más completos" y mejorar su funcionamiento

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, visita el Centro de Menores Zambrana. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente primero de la Junta y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, ha pedido un informe a la Dirección del Centro de Menores Zambrana y recaba información también entre sus trabajadores con el fin de mejorar su funcionamiento y elaborar unos pliegos de contratación "lo más completos posible" que contribuyan a este objetivo.

Así lo ha explicado el vicepresidente primero de la Junta durante una visita que ha girado a este centro, que cuenta con 66 internos (algo más de una veintena ya mayores de edad) y se encuentra al "completo".

Pollán ha señalado que el objetivo es conocer "de primera mano" la situación del centro, no solo por los acontecimientos que hubo a primeros de este mes de agosto como las agresiones, "sino por la trayectoria del centro durante estos años", por lo que desde la Consejería querían escuchar cómo su funcionamiento, la relación de los menores o la de los trabajadores.

El consejero, quien ha trasladado el apoyo y ánimo de su departamento al desempeño de su labor, ha asegurado que intentarán proporcionar todo los medios necesarios para desarrollar su actividad, para lo que también recogen quejas, recomendaciones y propuestas para mejorar el funcionamiento del centro.

Además, ha afirmado que la Consejería velará por la reinserción de los menores, para lo que ha señalado que la Dirección del centro y los profesionales que en él trabajan tienen que tener los medios suficientes.

En este contexto, Pollán ha advertido de que la realidad que se ve en el Zambrana con el aumento de ingresos durante años es "un reflejo" de la realidad que se vive en la calle.

"La delincuencia está creciendo, delincuencia en muchos casos importada con tipos de delincuencia que no habíamos visto nunca en España desde hace muchos años y que uno de ellos, por ejemplo, son las bandas latinas u otros tipos de agresiones que son los que están alimentando este centro desde hace unos cuantos años", ha añadido Pollán, quien ha asegurado que hay un número importante de miembros de bandas latinas internos, sobre todo llegados en los últimos años.

A este respecto, ha asegurado que la Consejería lo que quieren son calles, barrios y pueblos "seguros", una "tolerancia cero con la delincuencia" y se ha comprometido a trabajar "codo con codo" con el centro para mejorar la situación y la seguridad.

El vicepresidente primero de la Junta ha señalado como una de las "prioridades" de su Consejería es que el centro funcione, algo necesario para la seguridad de los trabajadores para la reinserción de los menores en la sociedad de la manera "más efectiva y lo más rápida posible".

RECOGIDA DE INFORMACIÓN

Así, en la búsqueda de este objetivo de mejora se ha mantenido una reunión con el centro, pero también se ha mantenido una con el sindicato USO, con el representante de la empresa de seguridad que trabaja en el centro y, entre otras, se celebrará otra con UGT.

"Entre todas estas reuniones seguro que sacaremos cuestiones a mejorar y cuestiones a tratar para que todo evolucione favorablemente", ha explicado el consejero, quien ha pedido un informe "detallado" de la situación a la Dirección.

Aún así, ya ha adelantado que, en materia de seguridad, se ha trasladado la necesidad de que a lo mejor haya alguna persona más y mejoras en los servicios educativos.

Ambos servicios, de seguridad y educación, se establecen en torno a dos pliegos de contratación que tiene la Junta firmados y concedidos a sendas empresas y vencen en diciembre (educación) y junio del año que viene (seguridad), por lo que habrá que renovarlos.

De esta forma, a partir de las reuniones que se mantienen, las reclamaciones, quejas y propuestas se trata de mejorar, por lo que se tratará de elaborar unos pliegos que recojan medidas para ello.

"Conseguiremos que esto funcione bien, que es lo que queremos hacer. No digo que no funcione bien ahora, sino que siempre se puede mejorar y esa es nuestra intención", ha apuntado el consejero, quien no ha detallado la situación de ratio de internos por profesionales, que ha suscitado algunas quejas, pero sí ha incidido en que "sí que hay un problema en cuanto a ocupación, en cuanto al perfil de los internos que hay ahora mismo".

Pollán ha concretado que actualmente hay 66 internos y 23 han cumplido la mayoría de edad y, en estos casos, la Dirección trabaja en los procesos judiciales correspondientes para su salida del centro.