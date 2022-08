La Junta reclama más apoyo del Gobierno para CCAA productoras de energía como CyL

Carriedo aclara que el rechazo a la norma es independiente de la evaluación que hagan los servicios jurídicos sobre un posible recurso

VALLADOLID, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha vuelto a pedir este jueves al Gobierno de España la retirada del decreto de medidas de ahorro energético, al tiempo que ha reclamado un mayor apoyo para las comunidades autónomas que, como ésta, son grandes productoras energéticas.

Durante la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones de agosto, el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido que Castilla y León tiene un "peso importante" en la producción eléctrica y es "líder" en generación con renovables, hasta el punto de que "produce más de lo consume" en un país que "consume más de lo que produce", por lo que ha definido a la Comunidad como "solidaria" con el resto de España y ha pedido que se tenga en cuenta esta contribución a la hora de apoyar su actividad económica.

Así, el portavoz ha pedido el apoyo del Gobierno para las regiones productoras de energía, a fin de favorecer que las actividades industriales, especialmente las electrointensivas, se ubiquen cerca de estos centros de producción eléctrica en un contexto en que se apuesta en todos los sectores por las insumos "de kilómetro cero".

En cuanto a la postura que pueda tener el Ejecutivo autonómico respecto a proyectos de obtención de gas mediante la técnica de fractura hidráulica o 'fracking' frente a un contexto de interrupción en el suministro de gas natural, Fernández Carriedo ha advertido de que "cualquier iniciativa" tendría que ser "absolutamente respetuosa y garante con la naturaleza y la salud de las personas".

Tras recordar que el mayor suministrador de gas a España es actualmente Estados Unidos, el cual lo obtiene mayoritariamente mediante esta técnica de fractura hidráulica, ha advertido de que por encima de esto Castilla y León ya contaba con fuentes energías que "se han abandonado y hubieran sido muy útiles" en la situación presente.

CIERRE DE TÉRMICAS Y NUCLEARES

Así, ha sostenido que la posición de Castilla y León como productora de energía sería "aún mayor" si no se hubiera cerrado las centrales térmicas de carbón con que contaba, las minas de carbón o la central nuclear de Santa María de Garoña en la provincia de Burgos.

Respecto a la posible presentación o no de un recurso de inconstitucionalidad contra este decreto, Fernández Carriedo ha explicado que los servicios jurídicos de la Junta se encuentran estudiando si la norma invade o no competencias autonómicas que justifiquen su presentación, pero ha aclarado que la determinación o no de que invada esas competencias es independiente de que el Gobierno regional lo considera "perjudicial" y haya pedido su retirada.

Fernández Carriedo ha vuelto a insistir en la "falta de diálogo" por parte del Ejecutivo central a la hora de elaborar y aprobar este decreto tanto con las comunidades autónomas, como con los sectores productivos y las corporaciones locales, algo que ha ejemplificado en que mientras se aprobaba, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, Abel Caballero, "estaba presentando campaña de luces navideñas de su ciudad".

Por ello, ha vuelto a pedir una "reflexión" al Gobierno y que abra "un cauce de participación" y ha lamentado que el decreto incida más "en las restricciones y las sanciones" y "no tanto en el estímulo, el incentivo y el apoyo".

El portavoz de la Junta ha asegurado el cumplimiento de la ley por parte de la Administración regional y ha asegurado que el compromiso con el ahorro energético responde también al incremento en su factura energética, pero ha advertido de que el Gobierno castellanoleonés pretende "garantizar el ahorro energético" sin que esto suponga "un perjuicio" en el servicio que se presta a los ciudadanos, como el confort térmico en hospitales "aunque tenga un coste energético algo mayor", según ha ejemplificado.