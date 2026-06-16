Junta recomienda evitar zonas arboladas y espacios protegidos para observar el eclipse de sol por el riesgo de incendios

Reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada este martes en la delegación territorial de la Junta en León. - JCYL

LEÓN 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta recomienda evitar zonas arboladas y espacios integrados en la Red de Áreas Naturales Protegidas para la observación del eclipse de sol del 12 de agosto, al coincidir con el periodo de mayor riesgo estadístico de incendios forestales, y optar por zonas abiertas y despejadas.

Así se ha puesto sobre la mesa en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) celebrada este martes en la delegación territorial de la Junta en León, un encuentro que ha servido para avanzar en la planificación y coordinación de las medidas de seguridad previstas con motivo de la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto en los puntos de observación recomendados de la provincia.

La Junta ha recordado que los lugares de observación recomendados en León son la capital leonesa, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla y San Feliz), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero.

Asimismo, ha insistido en la importancia de seguir una serie de recomendaciones de autoprotección para disfrutar de este fenómeno astronómico con seguridad, según ha informado a Europa Press en un comunicado la delegación territorial de la Junta en León.

Además, ha aconsejado planificar los desplazamientos con antelación y tener en cuenta la posible afluencia masiva de personas, especialmente en los trayectos de regreso y ha incidido en que el eclipse debe observarse únicamente con protección ocular homologada. "Mirar directamente al Sol sin la protección adecuada puede provocar daños oculares graves e irreversibles. Se recomienda comprobar que las gafas utilizadas cuentan con la certificación ISO 12312-2 y el marcado CE", ha recalcado.

Además, no deben utilizarse telescopios, prismáticos, cámaras fotográficas u otros dispositivos ópticos sin filtros solares certificados específicamente para este fin.

Para resolver cualquier duda y facilitar información actualizada a la ciudadanía, la Junta de Castilla y León ha habilitado el portal específico jcyl.es/eclipse, donde pueden consultarse recomendaciones sanitarias, culturales, de movilidad y de protección visual relacionadas con este acontecimiento.