La Junta recuerda a propietarios del Palacio de los Hurtado de Almazán su "deber de conservación" y descarta expropiar

Autoridades ante el Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán (Soria) tras el derrumbe. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha informado de que la Delegación Territorial en Soria se ha reunido con la familia propietaria del Palacio de los Hurtado de Mendoza y el Ayuntamiento de Almazán (Soria), que ostenta una participación del 5 por ciento de la titularidad, para "recordarles su deber de conservación" y "examinar las posibilidades de intervención" para restaurar los daños tras el derrumbe de una parte de la fachada del inmueble, a la vez que ha descartado la expropiación de este Bien de Interés Cultural (BIC).

En declaraciones recogidas por Europa Press este miércoles, 2 de septiembre, en una rueda de prensa, Díaz Pico ha señalado que el martes, tras producirse el derrumbe, se desplazarón al lugar técnicos de la Junta y en el día de hoy la Delegación Territorial se ha reunido con las responsables de la propiedad para "recordarles su deber de conservación".

Asimismo, ha explicado que se van a "examinar las posibilidades de intervención para restaurar los daños" en el edificio del siglo XV, el cual requería actuaciones para asegurar su conservación sin que estas se hubieran realizado pese a avisos del Ayuntamiento de Almazán a la familia y Patrimonio.

Tras el derrumbe, formaciones como Soria ¡Ya! han solicitado la actuación urgente de todas las administraciones para "llevar a cabo las actuaciones necesarias de restauración y mantenimiento" del Palacio, mientras entidades como la Asociación Cerámica de Almazaán han pedido a la Junta, el Gobierno de España, el Ayuntamiento y la Diputación de Soria convertir el edifico en un espacio de titularidad totalmente pública.

En este sentido, y cuestionado por si la Junta ha llevado a cabo algún diagnóstico para evitar el deterioro de edificios BIC en la Comunidad, el consejero de Cultura ha detallado que sí se ha puesto en marcha un proceso de monitorización de los inmuebles con esta declaración, con fondos europeos.

No obstante, ha recordado que la titularidad de la mayor parte de estos BIC "es privada" y la "obligación" de la Administración es "recordar" a los propietarios su "deber de conservación" y "supervisar y titular" esas labores. "Pero no puede suplir a las propiedades", ha manifestado.

Igualmente, ha reconocido que la Ley de Patrimonio permite "llegar a expropiar" BIC en casos en los que se desatiendan, pero se trata de la "última fase de un procedimiento" que, considera, no valoran las administraciones en este momento en el caso del Palacio de los Hurtado de Mendoza: "No creo que estemos en esa idea por parte de las administraciones.

El Palacio, también conocido como de Conde de Altamira y ene lq eu vivieron los Reyes Católicos durante unos meses en 1496, tiene la catalogación de BIC desde 1991 y es de titularidad privada, aunque el Ayuntamiento de Almazán compró una parte en 2007.