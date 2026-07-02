La Junta reivindica la mística española como una de las "grandes raíces culturales" de CyL y de España

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha participado hoy en la firma del convenio entre la Universidad de Salamanca, la Fundación Casa de Alba y la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Alberto Díaz Pico, ha expresado el respaldo y orgullo de la Junta de Castilla y León a la creación de la Cátedra 'Alba de Tormes y la mística española', en un acto celebrado en las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca en el que se ha reivindicado la mística española como una de las "grandes raíces culturales" de Castilla y León y de España.

El consejero de Cultura ha participado este jueves en la firma del convenio entre la Universidad de Salamanca, la Fundación Casa de Alba y la Orden de los Padres Carmelitas Descalzos para la creación de la Cátedra 'Alba de Tormes y la mística española', en un acto celebrado en las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca.

Durante su intervención, el consejero ha expresado el respaldo de la Junta a una iniciativa que representa un día de "congratulación" para Castilla y León, para su cultura, especialmente, pero también para su memoria e historia.

Díaz Pico ha trasladado el "orgullo" de la Consejería por acompañar la puesta en marcha de un proyecto que une el rigor universitario, la tradición histórica de la Casa de Alba y el legado espiritual custodiado por la Orden del Carmelo Descalzo.

El consejero ha destacado que la nueva Cátedra nace vinculada a una tierra y a una tradición decisivas para comprender la identidad cultural española.

En este sentido, ha afirmado que "Alba de Tormes, Salamanca, la Universidad, la Casa de Alba y la Orden del Carmelo Descalzo se encuentran hoy bajo una misma palabra: mística", una palabra que, lejos de pertenecer sólo al pasado, resulta especialmente necesaria en el presente.

Díaz Pico ha reivindicado la vigencia intelectual, literaria y espiritual de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, a quienes ha definido como "dos de las inteligencias más altas de nuestra lengua, dos fundadores de interioridad, dos arquitectos del alma española".

En este contexto, el consejero ha defendido que la Cátedra 'Alba de Tormes y la mística española' no debe entenderse únicamente como un homenaje, sino como una herramienta para proyectar al futuro uno de los grandes legados culturales de Castilla y León.

Según ha indicado, esta iniciativa permitirá que Castilla "vuelva a decirle al mundo que la cultura española no se comprende sin su dimensión espiritual" y contribuirá a que las nuevas generaciones descubran que los clásicos "no son estatuas inmóviles, sino interlocutores exigentes".

ACTO DE MEMORIA

Por su parte, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha destacado que "la creación de esta Cátedra constituye un acto de memoria de una tradición intelectual y espiritual y, al mismo tiempo, una apuesta de futuro, porque nace con la vocación de impulsar la investigación, el estudio y la difusión del extraordinario legado de la mística española".

"La Universidad de Salamanca", ha asegurado el rector, "asume con entusiasmo la responsabilidad de convertir esta Cátedra en un espacio de encuentro entre la investigación académica, el patrimonio histórico, la literatura, la teología y las humanidades".

Un lugar donde el estudio "riguroso dialogue con las grandes preguntas sobre el ser humano que Santa Teresa y San Juan de la Cruz formularon con extraordinaria profundidad", ha sostenido.

La Casa Ducal de Alba ha estado representada por el duque de Huéscar, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, quien ha asegurado que, con la creación de esta Cátedra, "se cumple el propósito de la casa de vincularse intelectualmente con la Universidad de Salamanca. Unión que también mantiene desde el siglo XV con el Carmelo Descalzo".

Además, tal y como ha asegurado el provincial de España de la Orden de los Carmelitas Descalzos, Francisco Sánchez Oreja, la Cátedra "favorecerá la investigación de excelencia y ayudará a descubrir a dos figuras de la mística que siendo una fuente de inspiración para el mundo actual".