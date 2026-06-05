La Junta reivindica el valor del patrimonio natural como legado para futuras generaciones en el Día del Medio Ambiente

Archivo - Mirador del Alto de las Matas en Cervera de Pisuerga, en la Montaña Palentina - MONTAÑA PALENTINA - Archivo

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha reivindicado el valor del patrimonio natural de la Comunidad como legado para las generaciones futuras con motivo de la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemora este viernes.

El Día Mundial del Medio Ambiente es una jornada impulsada por Naciones Unidas para promover la concienciación ambiental y reforzar el compromiso de instituciones y ciudadanos con la protección de la naturaleza.

La conmemoración de este año pone el foco en la necesidad de actuar de forma decidida frente a los desafíos ambientales globales y en la importancia de preservar los recursos naturales y los ecosistemas de los que depende el bienestar de las personas y el futuro de las próximas generaciones, ha recordado la Junta.

Castilla y León cuenta con uno de los patrimonios naturales más importantes de Europa con montañas, bosques, ríos, humedales y espacios protegidos que albergan una extraordinaria riqueza biológica y paisajística que constituye una de las principales señas de identidad de la Comunidad y un activo fundamental para el desarrollo sostenible del medio rural, han señalado el Ejecutivo autonómico en un comunicado recogido por Europa Press.

Con motivo de esta jornada, la Junta ha destacado la importancia de seguir avanzando en la conservación de la biodiversidad, la restauración de los ecosistemas y la protección de los recursos naturales, objetivos que resultan esenciales para afrontar retos como la pérdida de biodiversidad o el riesgo creciente de incendios forestales.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha recordado que el artículo 45 de la Constitución Española reconoce el derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, al tiempo que establece el deber de conservarlo.

GESTIÓN EQUILIBRADA

En este sentido, ha subrayado que la gestión de los espacios naturales debe sustentarse en el equilibrio entre conservación y disfrute responsable, de forma que se compatibilice la protección de los valores ambientales con la actividad de las poblaciones locales y el uso sostenible por parte de los visitantes.

La Comunidad dispone de 33 espacios naturales protegidos que representan un ejemplo de esta convivencia entre naturaleza y desarrollo, contribuyendo a preservar la biodiversidad, generar oportunidades en el medio rural y acercar a la sociedad el conocimiento y disfrute del patrimonio natural.

La Junta considera que la conservación del medio ambiente es una tarea compartida que requiere la implicación de toda la sociedad. Por ello, hace un llamamiento a la ciudadanía para disfrutar de los espacios naturales de Castilla y León de forma responsable, respetando el entorno, extremando la prudencia y contribuyendo a preservar un patrimonio que pertenece a todos.

Coincidiendo con esta celebración, Castilla y León acoge además el Congreso ESPARC 2026, principal encuentro nacional de profesionales de los espacios naturales protegidos, una cita que reúne a especialistas de toda España para compartir experiencias y avanzar en la mejora de la conservación y gestión de estos territorios.

En el Día Mundial del Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León ha asegurado que "reafirma" su compromiso con la protección del patrimonio natural, la conservación de la biodiversidad y la promoción de un modelo de desarrollo sostenible que permita compatibilizar la preservación del entorno con el progreso y la calidad de vida de las personas.