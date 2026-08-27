La Junta respalda con 34.000 euros un encuentro con Portugal junto a la Fundación Rei Afonso Henriques

VALLADOLID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de la Presidencia, una subvención de 34.000 euros a la Fundación Rei Afonso Henriques para la organización de este encuentro, concebido como un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre Castilla y León y las regiones Norte y Centro de Portugal.

El objetivo es analizar y compartir propuestas que permitan seguir mejorando la cooperación transfronteriza, reforzando la coordinación entre las administraciones y facilitando que la ciudadanía, las empresas y los servicios públicos de ambos lados de la frontera puedan beneficiarse de una mayor colaboración.

El encuentro se estructurará en distintas mesas de análisis en las que se abordarán ámbitos especialmente vinculados a la vida cotidiana y al desarrollo de los territorios, como la sanidad, la movilidad laboral, la seguridad social, la fiscalidad, la educación, el transporte, etcétera. Las sesiones permitirán poner en común experiencias y avanzar en mecanismos de coordinación institucional.

La Fundación Rei Afonso Henriques, que recibirá la subvención, es una institución de carácter binacional con sedes en Zamora y Bragança. En ella participan empresas, asociaciones, organismos públicos, universidades y otras entidades españolas y portuguesas vinculadas a los ámbitos cultural, económico y social.

Desde su creación, la Fundación trabaja para estrechar las relaciones entre Castilla y León y Portugal, promoviendo iniciativas que favorecen el conocimiento mutuo, el intercambio y la colaboración a ambos lados de la frontera y contribuyen a hacer del espacio fronterizo un ámbito de oportunidades compartidas.