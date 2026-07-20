La Junta revisará de forma "integral" la normativa autonómica en materia deportiva

Trabajará para crear un calendario de "experiencias" para desestacionalizar el turismo

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) - La Junta de Castilla y León ha anunciado una "revisión integral" de la normativa autonómica que entre otras cosas buscará la reducción de aquellos procedimientos administrativos que afecten a los diferentes agentes implicados, además del apoyo al deporte base y en las diferentes etapas educativas.

Esta ha sido una de las propuestas que el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta, Alberto Díaz Pico, ha planteado en su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León.

En el apartado relativo al deporte, el consejero ha subrayado que para la Junta es "una herramienta esencial para la formación personal y la promoción de hábitos saludables" por ello ha considerado "clave" durante la legislatura el trabajo de apoyo al deporte base y al deporte en las diferentes etapas educativas.

En materia deportiva, el principal anuncio ha sido la revisión integral de la normativa autonómica, en busca de una "reducción de aquellos procedimientos administrativos que afecten a los diferentes agentes implicados". Como complemento a esa reducción, la Consejería pondrá en marcha un servicio de asesoramiento destinado a aquellas entidades deportivas que carecen de estructura administrativa.

También, la acción de gobierno incluirá un "esfuerzo" por mejorar las instalaciones existentes. Asimismo, se incrementará el apoyo a los deportistas mediante nuevas becas en las residencias deportivas y se reforzarán los programas dirigidos a favorecer la conciliación entre deporte y vida académica.

DEDUCCIÓN PARA EL IRPF EN GASTOS DE LA PRÁCTICA DEPORTIVA

Además, en referencia al apoyo al deporte ha señalado una nueva deducción en IRPF del 30 por ciento de los gastos satisfechos, con el límite de 150 euros al año, para la práctica del deporte y actividades saludables, que incluirá cuotas de gimnasios, clubes y federaciones deportivas, servicios personales prestados por entrenadores deportivos, natación, senderismo, yoga, pilates o ballet, entre otros.

Respecto a la promoción deportiva, se dará "especial relevancia" los deportes autóctonos, que ha considerado "parte del patrimonio cultural de la Comunidad y un elemento de identidad que merece ser practicado por los más jóvenes".

Además, la Consejería impulsará programas específicos para favorecer la práctica deportiva en pequeños municipios, mejorando instalaciones y apoyando a clubes locales que desarrollan una importante labor social. En este contexto, también se fomentarán las políticas de inclusión dirigidas a personas con discapacidad y los programas de envejecimiento activo.

Por último, la Consejería trabajará para situar a Castilla y León como un referente nacional en la organización de grandes acontecimientos deportivos. Por ello, se pondrá en marcha una estrategia "de captación de grandes eventos y competiciones de carácter nacional e internacional, especialmente aquellos ligados al deporte de naturaleza y a otras disciplinas que permitan proyectar la imagen de Castilla y León".

TURISMO

Díaz Pico ha comenzado el capítulo dirigido a su política turística con el reto de "incrementar la rentabilidad del sector", que pasaría por elevar el gasto medio por turista, prolongar las estancias y reducir la estacionalidad.

Para ello, la Consejería desarrollará una "estrategia integral enfocada en la desestacionalización", basada en la creación de productos turísticos "capaces de distribuir la demanda a lo largo de todo el año". Para alcanzar ese fin, se trabajará con el sector en el diseño de "experiencias que permitan aumentar la estancia media y distribuir los flujos de turistas por las nueve provincias", con el "patrimonio histórico, el turismo idiomático, el deporte, el turismo de congreso y el turismo cinematográfico" como principales reclamos.

Además, la Dirección General de Turismo trabajará "con empeño" en la promoción del Año Jacobeo 2027 y el tricentenario de la canonización de San Juan de la Cruz, entre otras efemérides. A ello se sumarán el impulso de las Rutas del Vino, el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, el Camino del Cid, el Camino de San Salvador, Las Edades del Hombre, la Semana Santa y otras propuestas culturales y patrimoniales capaces de reforzar el liderazgo de la Comunidad como gran destino de turismo de interior.