La Junta rinde tributo a las víctimas del terrorismo y reivindica su papel en una España "más fuerte y unida"

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, entrega los I Premios a trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo, y clausura el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha celebrado el acto institucional con motivo del Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo en una jornada de "profundo significado" para la Comunidad que se ha dedicado a la "memoria, dignidad y compromiso" de aquellos que "defendieron con su vida la libertad", de forma que su "sacrificio no fue en vano puesto que ha permitido que España sea hoy una democracia más fuerte y unida en torno a la convivencia".

Estas han sido las palabras que el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha dedicado a las víctimas del terrorismo durante su intervención este martes en el acto institucional que ha acogido su Consejería, en el que también se han entregado los I Premios a trabajos académicos sobre la deslegitimación del terrorismo.

Durante el acto, que ha contado con la participación de representantes institucionales, asociaciones de víctimas, miembros de la comunidad educativa y universitaria, así como familiares y ciudadanos, el titular de Presidencia ha remarcado que este día supone un ejercicio de "memoria, dignidad y compromiso" con las víctimas y para trasladar el reconocimiento "más profundo" de las administraciones con sus familias.

"La violencia ha sido derrotada pero las víctimas forman parte de la memoria colectiva, por lo que olvidarlas seria una forma de injusticia que no podemos permitir", ha reflexionado, al tiempo que ha hecho énfasis en la importancia de que las víctimas sean el "centro" como personas concretas con nombres y apellidos.

También ha destacado el papel de la educación como herramienta de prevención frente a la radicalización y la idea de que la dignidad no prescribe, en la medida en que "la justicia de la memoria es fundamento de la convivencia".

Para reforzar su argumento, González Gago ha citado una frase del escritor, guionista y periodista colombiano Gabriel García Márquez: "Recordar es fácil para quien tiene memoria; olvidar es difícil para quien tiene corazón".

Asimismo, se ha advertido del peligro del "olvido" en la sociedad sobre las consecuencias del terrorismo, ya que el hecho de que estos actos "se conviertan en indiferencia sería el terreno más fértil para que la historia vuelva a repetirse".

"MANTENER VIVA LA MEMORIA"

En este sentido, el consejero ha explicado que esta conmemoración se encuentra recogida en la Ley de Reconocimiento y Atención a las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, que establece el compromiso de los poderes públicos de mantener viva la memoria de las víctimas y de promover iniciativas de reconocimiento y reflexión en torno a su dignidad y al rechazo de la violencia.

El Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo se conmemora cada 11 de marzo, si bien en Castilla y León el acto institucional se ha celebrado hoy, 10 de marzo, para evitar su coincidencia con otros actos institucionales previstos para la jornada de mañana.

El homenaje ha subrayado también el papel fundamental de las asociaciones de víctimas del terrorismo, cuya labor de acompañamiento, asistencia y preservación de la memoria constituye un referente para la sociedad y para las instituciones.

"Su trabajo contribuye a mantener vivo el recuerdo de quienes sufrieron la violencia y a trasladar a las nuevas generaciones la importancia de la convivencia democrática y del respeto a los derechos fundamentales", ha remarcado el consejero.

En el transcurso del acto también se ha puesto de relieve la importancia de la educación y de la investigación como herramientas esenciales para consolidar una cultura de paz y de rechazo a cualquier forma de violencia.

De esta forma, se ha presentado el trabajo audiovisual realizado por alumnos del Instituto de Educación Secundaria Ramón y Cajal de Valladolid bajo el título 'Nuestra ciudad sin violencia', una iniciativa que refleja el compromiso de los jóvenes con los valores de la convivencia.

DESLEGITIMACIÓN DEL TERRORISMO

La jornada ha acogido, además, la entrega de los I Premios a trabajos académicos sobre deslegitimación del terrorismo, una iniciativa de la Consejería de la Presidencia para fomentar la investigación y la reflexión en el ámbito universitario sobre el impacto del terrorismo y la defensa de los valores democráticos.

En la modalidad de Trabajo Fin de Grado, ha sido reconocido el trabajo titulado 'La prescripción del delito en casos de terrorismo y su impacto en la posición de la víctima', realizado por Laura Barrientos Gutiérrez, de la Universidad de Valladolid.

En la modalidad de Trabajo Fin de Máster ha sido premiado el estudio 'Financiación del terrorismo a través de entidades sin ánimo de lucro', elaborado por María Isabel Merino Díaz, de la Universidad de Salamanca.

Por último, en la categoría de Tesis Doctoral, el galardón ha correspondido a la investigación 'Los procesos negociadores de paz en Colombia', llevada a cabo por Edgar Castro Lasso, de la Universidad de Salamanca.

Estos reconocimientos ponen en valor el papel de las universidades y de la investigación académica en la comprensión del fenómeno terrorista, en el análisis de sus consecuencias, y en la promoción de un rechazo firme y fundamentado de cualquier intento de justificar la violencia.

CIMIENTOS DE LA DEMOCRACIA

El presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo de Castilla y León (AVTCyL), Sebastián Nogales, también ha tomado la palabra durante el acto para incidir en la importancia de que el compromiso institucional con las víctimas se debe traducir en medidas concretas y visibles a lo largo del tiempo.

Respecto a esta cuestión, ha destacado la ley autonómica en esta materia como un "paso importante", si bien ha señalado que todavía hay aspectos que pueden ampliarse como en otros comunidades. "Esto no lo decimos desde la crítica, sino desde la voluntad de seguir construyendo juntos una política pública que sitúe a las víctimas en el lugar que se merecen", ha apostillado.

Por último, ha puesto en valor el trabajo educativo que se realiza para acercar los relatos de las víctimas a las nuevas generaciones, lo que permite que entiendan que el terrorismo fue una "realidad concreta que fracturó a muchas familias y puso en dudas los cimientos de la democracia".