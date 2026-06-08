La Junta de Seguridad de Burgos establece los protocolos para el Curpillos y San Pedro y San Pablo

BURGOS 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Seguridad Local de Burgos ha mantenido este lunes una reunión de trabajo para coordinar los dispositivos previstos con motivo de la festividad del Curpillos, que se celebrará el próximo 12 de junio, y de las fiestas de San Pedro y San Pablo 2026, que tendrán lugar del 27 de junio al 3 de julio.

La sesión ha estado presidida por la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, y el subdelegado del Gobierno, Pedro de la Fuente, y en la misma ha panrticipado el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, Roberto Sáiz, así como representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Policía Local, Bomberos y Protección Civil.

Durante el encuentro se han analizado los distintos dispositivos que se desplegarán para garantizar la seguridad ciudadana y el correcto desarrollo de los actos programados durante ambas celebraciones, que congregan cada año a miles de personas en la ciudad.

En relación con la festividad del Curpillos, la Junta de Seguridad Local ha acordado intensificar la vigilancia del tráfico y establecer controles en los accesos peatonales al parque de La Quinta, principal escenario de esta tradicional celebración.

En este sentido, se reforzarán varias líneas de autobuses urbanos para facilitar la movilidad y el acceso de los asistentes, especialmente la línea 1, desde la plaza de Mío Cid hasta Gamonal. Además, se habilitará una línea especial gratuita, la 85, que realizará el recorrido entre la plaza de España y la calle La Cartuja, junto al puente de la autovía.

Con el objetivo de favorecer los desplazamientos a pie y evitar aglomeraciones, volverá a instalarse una pasarela provisional que conectará la zona de la avenida del Arlanzón con el parque de La Quinta, tal y como ya se hizo el pasado año. Los trabajos de instalación de esta infraestructura comenzarán mañana.

El operativo contará además con una zona específica de seguridad y emergencias, donde se ubicará un hospital de campaña para la atención de posibles urgencias sanitarias, así como un Punto Violeta destinado a la prevención y atención ante cualquier situación relacionada con la violencia sexual.