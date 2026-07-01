Junta, Seiasa y regantes de VilLadangos avanzan en la modernización de casi 6.000 hectáreas en León

Firma de adendas de los convenios del Canal de Villadangos (León). - JCYL

LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos han suscrito las adendas correspondientes a los convenios de las fase I y II para la modernización y consolidación de los regadíos de esta comunidad leonesa.

En concreto, afecta a los términos de Cimanes del Tejar, Santa Marina del Rey, Bustillo del Páramo, Chozas de Abajo, San Pedro Bercianos, Valdevimbre y Villadangos del Páramo.

Después de más de dos años de tramitación, en marzo de 2026, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, publicó la declaración de impacto ambiental. La firma de estas adendas supone un impulso administrativo y financiero en esta actuación estratégica para el regadío de la provincia de León.

Esta intervención permitirá modernizar de forma integral 5.938 hectáreas de superficie regable. La zona se divide en el Sector I o Sur, con 2.954 hectáreas, y el Sector II o Norte, con 2.984 hectáreas.

Las adendas actualizan el marco de financiación de los convenios tripartitos ya suscritos entre la Junta de Castilla y León, SEIASA y la Comunidad de Regantes, han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico.

Esta actuación, que se realizará en dos fases, supone una inversión prevista de 90 millones de euros y el objetivo de la intervención es mejorar la eficiencia en el uso del agua mediante la modernización integral de las infraestructuras de riego de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, con lo que se contribuye a reducir los retornos de riego y el arrastre de nutrientes y fitosanitarios hacia las masas de agua superficiales y subterráneas.

Actualmente, la red de acequias generales, primarias, secundarias y terciarias sufre importantes pérdidas de agua y baja eficiencia de distribución hasta parcela que serán corregidas.

PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Pino, ha remarcado que en Castilla León la superficie cultivada en regadío alcanza el 15 por cieto, mientras que la media nacional está en el 23.

"Por eso si queremos una agricultura más productiva y rentable tenemos que conseguir incrementar la superficie de regadío para tener, al menos, las mismas oportunidades que en el resto del territorio nacional", ha señalado.

El proyecto correspondiente a las actuaciones de la Fase I que serán ejecutadas por el Itacyl se encuentra actualmente en trámite de información pública y cuenta con una inversión estimada de 11,05 millones de euros, equivalente al 26 por ciento de la inversión total prevista.

Asimismo, el proyecto correspondiente a las actuaciones de la Fase II que ejecutará también el Itacyl se encuentra en fase de supervisión y supondrá una inversión estimada de 12,32 millones de euros. En total, la inversión total prevista que ejecutará el Itacyl ascenderá a 23,37 millones de euros.

Con la firma de estas adendas, la Junta de Castilla y León refuerza su compromiso con un modelo de regadío más eficiente, tecnificado y sostenible, alineado con la planificación hidrológica, la normativa ambiental y los objetivos del Plan Estratégico de la Política Agraria Común (PEPAC) de Castilla y León.

El consejero ha remarcado que "el regadío constituye un pilar estratégico del desarrollo rural y de la seguridad alimentaria" y ha señalado que "esta actuación supone un paso decisivo para dotar a los regantes del Canal de Villadangos de infraestructuras modernas, eficientes y adaptadas a las exigencias actuales de sostenibilidad, competitividad y gestión responsable del agua".

Para finalizar, ha subrayado que "la agricultura de regadío es fundamental para Castilla y León si no queremos seguir perdiendo población en el medio rural".

"Somos una comunidad agrícola, por lo que de cara a la próxima planificación hidrológica 2028-2032, no podemos permitirnos políticas prohibitivas y desincentivadoras de la agricultura de regadío que reduzcan dotaciones", ha concluido.