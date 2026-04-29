Junta y sindicatos acuerdan el calendario que pasa ahora al Consejo para su aprobación definitiva

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Junta y representantes de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial -CSIF, ANPE, STESCYL-i, UGT-SP y CCOO- han concretado esta mañana el calendario escolar del curso 2026-2027 y que establece el inicio el 9 de septiembre para Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial.

En el encuentro, los representantes de la Consejería han señalado que la Administración educativa autonómica se hará cargo de la atención de los menores durante la reducción de la hora lectiva en junio y septiembre, como ya está haciendo este curso. Asimismo, ha recordado que existe la opción del comedor escolar para todos los que lo deseen, detalla la Consejería través de un comunicado.

En cuanto a las fechas, el 9 de septiembre los alumnos del segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Educación Especial, Programas para la Transición a la Vida Adulta, Educación Secundaria Obligatoria escolarizados en centros de Educación Primaria y segundo curso de Ciclos Formativos de Grado Superior serán los primeros en incorporarse a las aulas de la Comunidad.

Posteriormente, el día 15 comenzarán los estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato ordinario y nocturno, todos los de ciclos formativos de Formación Profesional en modalidad presencial (excepto los de segundo curso de Grado Superior) y los del segundo curso de Artes Plásticas y Diseño.

Por su parte, el alumnado de grado de medio y de primer curso grado superior de Artes Plásticas y Diseño empezará el 22 de septiembre, así como los estudiantes de Bachillerato en régimen a distancia, los de las aulas de Educación de Personas Adultas, los matriculados en ESO para personas adultas a distancia impartida en los institutos de Educación Secundaria y los alumnos de FP de grado medio y superior a distancia.

Finalmente, el 1 de octubre iniciará las clases el alumnado de las enseñanzas artísticas superiores, las enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas; y el 5 de octubre lo hará el de enseñanzas de idiomas.

FIN DE CURSO

El 21 de mayo, los primeros alumnos en terminar el curso serán los matriculados de segundo de Bachillerato en regímenes ordinario y nocturno y los de Bachillerato en régimen a distancia. Además, también finalizará en esa fecha el alumnado de los segundos cursos de grado superior de FP, que vaya a realizar la Prueba de Acceso a la Universidad, y el de las enseñanzas profesionales de Artes Plásticas y Diseño y los ciclos de grado superior en modalidad semipresencial y virtual, así como el sexto curso de enseñanzas profesionales de Música y Danza y las enseñanzas deportivas.

Las Escuelas Oficiales de Idiomas acabarán el 28 de mayo y el 17 de junio lo hará el alumnado de primero de Bachillerato ordinario y nocturno, todos los de ciclos formativos de Formación Profesional, grado medio de Artes Plásticas y Diseño y el resto de los alumnos de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza. Por último, el 24 de junio terminará el resto de los estudiantes de la Comunidad.

El periodo vacacional correspondiente a las navidades abarcará del 23 de diciembre al 10 de enero, ambos inclusive; y del 20 al 30 de marzo, ambos incluidos, el correspondiente a la Semana Santa.

Además de los festivos recogidos en el calendario laboral de la Comunidad, y de los dos días asignados a las fiestas de carácter local acordados para cada municipio, tendrán la consideración de días no lectivos el 30 de octubre -Día del docente-, el 7 de diciembre, así como 8 y 9 de febrero -Fiestas de Carnaval-, concluye el comunicado.