Junta y sindicatos rubrican el acuerdo de mejoras y seguirán trabajando por la "dignificación laboral" del docente

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería y las cinco organizaciones representadas en la Mesa Sectorial de Educación han rubricado el acuerdo del pasado 23 de julio de mejoras en las condiciones laborales de los docentes y se han emplazado para seguir trabajando por su "dignificación y reconocimiento".

En la firma han estado presentes la titular del departamento, Rocío lucas, junto a la presidenta de Educación de CSIF, Isabel Madruga; la presidenta de ANPE, Pilar Gredilla; la portavoz de STECyL-i, Christina Fulconis; el secretario de enseñanza de la UGT de trabajadores de los Servicios Públicos de Castilla y León, José Antonio Sánchez; y el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre.

El texto recoge medidas de carácter retributivo con aplicación desde el 1 de septiembre como el aumento del componente de formación permanente, los denominados sexenios, a los docentes de mayor antigüedad que no han podido acceder a la carrera horizontal y que beneficiará a cerca de 6.000 profesionales.

La subida se llevará a cabo en dos años y afectará a los profesionales del 4° sexenio (con un aumento de 1.050 euros anuales) y a los del 5° sexenio, que verían incrementadas sus retribuciones en 2.100 euros anuales.

Así, se homologan las retribuciones de este colectivo con el resto de los docentes que ya las vieron incrementadas con la carrera profesional horizontal, tal y como figura en el borrador del acuerdo.

Asimismo, el profesorado itinerante del medio rural también verá mejorada su retribución a través de la cuantía que reciben correspondiente al kilometraje. El acuerdo incluye, además, a los equipos directivos de los colegios rurales agrupados que verán incrementado su complemento específico en la misma cuantía que los maestros de estos centros, que ya lo recibían.

El texto recoge mejoras en el propio desarrollo de la labor profesional, como la disminución de las horas o periodos lectivos para el personal docente que desempeñe cargos directivos y una simplificación progresiva de la burocracia.

Asimismo, la Consejería de Educación se compromete a mejorar la aplicación que se utiliza en el ámbito de la atención a la diversidad. En este mismo sentido, se contempla el refuerzo de los equipos de orientación con 36 profesionales que se irán incorporando de forma paulatina, la mitad ya este curso y, el resto, el curso 2026-2027.

Por otra parte, abordará una mejora de los permisos y licencias por enfermedad para el profesorado e incorporará una "importante mejora" de gestión respecto al personal docente interino, ya que la cobertura de las sustituciones que surjan durante el curso escolar se realizará a través de adjudicaciones informatizadas, como las de inicio de curso, de forma semanal.

Finalmente, se crearán departamentos de Economía en los institutos en los que se imparten los ciclos formativos de Administración y Gestión y Comercio y Marketing que cuenten con dos o más plazas de plantilla jurídica, y se realizarán las actuaciones necesarias para implementar una aplicación en el Portal de Educación de modo que el personal docente de Castilla y León pueda realizar consultas administrativas.

PUNTO Y SEGUIDO

"No es un punto final, es un punto y seguido. Se suma a otros acuerdos que también hemos escenificado en esta mesa", ha señalado Lucas que ha recordado avances como la reducción de ratios, que ha permitido tener las más bajas de España; la rebaja del horario lectivo de 24 horas para los maestros y entre 17 y 19 para Secundaria y otros cuerpos (el 70 por ciento tienen 17 horas), las 35 horas, o la carrera profesional "de la que se han podido beneficiar ya 15.000 docentes".

La consejera ha valorado que el acuerdo haya sido rubricado por las cinco organizaciones sindicales lo que, en sus palabras, revela que el objetivo de todos es "mejorar" las condiciones de los docentes. "Yo creo que todos los que estamos en esta mesa somos conscientes y partimos de la base de que la educación es el motor de desarrollo y progreso de las sociedades. Y quien está al frente de esa educación es el docente. Por tanto, todo que se mejore la condición económica, socioeconómica, de entornos laborales del docente repercute en una mejora del sistema educativo", ha abundado.

Desde CSIF, Isabel Madruga ha reivindicado la Mesa Sectorial y la negociación colectiva como "herramienta imprescindible para avanzar en derechos y en dignidad profesional", al tiempo que ha hecho un alegato a que la unidad de acción sindical cuando es "responsable", "multiplica resultados y permite una mejor representación del conjunto del profesorado y de la educación pública".

La representante de ANPE, Pilar Gredilla, ha abundado en que este acuerdo "no es un punto final, sino un paso más en un camino" que deben seguir recorriendo. "Seguiremos trabajando con firmeza y responsabilidad para lograr nuevas mejoras que reconozcan la labor docente, que fortalezcan a la enseñanza pública y dignifiquen la profesión docente en Castilla y León. Nuestro compromiso es claro, estar siempre al lado del profesorado y defender sus derechos con rigor, independencia y profesionalidad", ha apuntado.

Por su parte, la portavoz de STECyL-i, Christina Fulconis, cree que el documento rubricado hoy "prioriza lo esencial". "Entendemos que este acuerdo habla de la dignificación de condiciones laborales y salariales y especialmente relevante es el avance para el profesorado más veterano, al que se le reconoce ese incremento retributivo, porque no habían podido acceder a esa carrera profesional. Y también se habla de esa negociación de la reducción del horario lectivo para mayores de 55 años, que está demostrando fatiga", ha añadido.

Desde UGT, José Antonio Sánchez ha aludido a la "paradoja" de Castilla y León con los "mejores resultados" del sistema educativo en diferentes informes y también los "mejores docentes". Y sin embargo, en sus palabras, "no son los mejores pagados. Y esa paradoja hay que abordarla más pronto que tarde con una subida en el complemento económico", ha significado.

Por último, el secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, José Antonio Alegre, ha incidido en que, aunque el acuerdo está "firmado" por delante se abre una etapa de "trabajo, análisis y negociación". "Entendemos que la parte más valiosa de este acuerdo justamente es aquella que comienza ahora, después de la firma, en la Comisión de Seguimiento y en el acuerdo y el compromiso de negociación, que será el que permita concretar y desarrollar elementos fundamentales para el reconocimiento de la labor del profesorado y una mejora de la educación pública", ha argumentado.