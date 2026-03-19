La Junta sitúa en un 20% el seguimiento de la huelga de médicos, con 6.462 consultas y 255 operaciones canceladas

Médico porta pancarta con lema 'Stop guardias de24 horas'. - A. Pérez Meca - Europa Press

VALLADOLID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad ha situado en un 20 por ciento el seguimiento medio este jueves, 20 de marzo, del paro convocado en los centros sanitarios de la Junta por los sindicatos médicos con motivo del nuevo Estatuto Marco nacional. Las consultas y operaciones canceladas ascienden a 6.462 y 255, respectivamente.

En concreto, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud y transmitidos por la Consejería en un comunicado, este 20 por ciento de seguimiento medio corresponde a las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana.

En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 26 por ciento en Atención Hospitalaria (1.225 profesionales en huelga) y del 9 por ciento en Atención Primaria (225 en huelga). En concreto, han secundado la huelga un total de 1.450 facultativos de los 7.173 efectivos disponibles este jueves en el turno de mañana.

Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila, 8,5 por ciento, 36 médicos en huelga; Burgos, 27,4 por ciento, 226 en huelga; León, 30,3 por ciento, 377; Palencia, 23,2 por ciento, 88 médicos; Salamanca, 15,7 por ciento, 228 facultativos; Segovia, 15,7 por ciento, 65; Soria, 24,7 por ciento, 56; Valladolid, 17,5 por ciento, 314 médicos; y Zamora, 13,9 por ciento, 60 médicos en huelga.

Además, la cuarta jornada en huelga de los médicos en el mes de marzo ha tenido un total de 6.462 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila, 420; Burgos, 840; León, 2.045; El Bierzo, 196; Palencia, 518; Salamanca, 840; Segovia, 175; Soria, 448; Valladolid Este, 427; Valladolid Oeste, 280; y Zamora, 273.

De la misma manera, se han cancelado un total de 255 intervenciones quirúrgicas, 575 pruebas diagnósticas y 3.367 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.